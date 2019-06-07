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布萊德利庫柏與4年女友真的分了！　提行李搬家分居…網瘋猜「卡卡是小三」

記者阮巧雯／綜合報導

電影《一個巨星的誕生》（A Star is Born）中男女主角布萊德利庫柏（Bradley Cooper）與女神卡卡（Lady Gaga）兩人在片中互動親密，迸出不少火花，近期更是傳出緋聞，女神卡卡4月又與穩交中的經紀人男友分手，而庫柏與交往4年的俄羅斯超模女友伊莉娜沙伊克（Irina Shayk）也盛傳瀕臨分手邊緣，而就在6日兩人已確定分手，沙伊克甚至被媒體拍到搬出庫柏家中。

▲庫柏與沙伊克這對神仙眷侶4年感情正式宣告結束 。（圖／達志影像）

▲庫柏與沙伊克這對神仙眷侶4年感情正式宣告結束 。（圖／達志影像）

據外媒《People》報導，庫柏與沙伊克交往4年的感情正式結束，並表示知情人士向他們透露，兩人不但結束關係且已經開始討論如何處理女兒監護權問題。而6日國外狗仔又拍到沙伊克提著一黑色手提行李箱搬出庫柏家中，但照片中，沙伊克講電話時有說有笑，氣色和精神狀態都不錯，看來對結束4年感情態度坦然。

▲沙伊克被外媒拍到提著行李箱搬出庫柏家中。（圖／達志影像）

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▲沙伊克被外媒拍到提著行李箱搬出庫柏家中。（圖／達志影像）▲沙伊克講電話有說有笑，看來對分手態度坦然。（圖／達志影像）

▲沙伊克講電話有說有笑，看來對分手態度坦然。（圖／達志影像）

曾常常被媒體拍到手牽手帶著女兒甜蜜出遊的兩人，如今感情正式宣告結束，不少網友為這對高顏值神仙眷侶感到可惜。而面對庫柏與女神卡卡都紛紛與關係穩定的另一半分手，不免引起外界猜測兩人關係匪淺，更是有網友到女神卡卡先前的po文：「什麼都比不上現在這能與這位真心好友（庫柏）兼音樂奇才一起享受奧斯卡還要特別了。」底下留言表示「他現在單身了」、「你們現在可以在一起了」。

▲庫柏與沙伊克先前常常被拍到一起帶著女兒甜蜜上街散步。（圖／達志影像）

▲庫柏與沙伊克未分開前常常被拍到一起帶著女兒甜蜜上街散步。（圖／達志影像）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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女神卡卡, Lady Gaga, 布萊德利庫柏, Bradley Cooper, 伊莉娜沙伊克, Irina Shayk.一個巨星的誕生, A Star is Born

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