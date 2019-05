魔力紅亞當退出《美國好聲音》有隱情　知情人爆內幕：他想走很久

記者阮巧雯/綜合報導

魔力紅主唱亞當李維(Adam Levine)在第16季《美國好聲音》後將不再擔任評審,同時身為此節目評審之一的卡森達利(Carson Daly)在24日早晨宣佈此消息並表示:「將永遠想念你,大家敬愛的評審與朋友。("Beloved coach and friend" would be missed.)」

▲亞當與另一個評審Carson Daly常常是節目中的開心果。(圖/翻攝自亞當IG/adamlevine)

亞當從2011年4月首季《美國好聲音》就開始擔評審,可說是位長老級人物,而他更是創下16季比賽中贏得三次的好成績,對於他的離開讓其他評審及粉絲感到惋惜。

但據外媒《People》報導,有消息人士透露:「他(亞當)計劃向前邁進一段時間了。」表示請辭評審一職並非臨時決定。消息來源更加碼爆料其實亞當是對新賽制「現場交叉對決(Live Cross Battles)」不是很滿意,在新制度中兩位評審需從各隊中選出一名選手,並在攝影棚外的公共場所選唱一首歌比賽,比賽結果則由在場民眾投票決定,得票最高者獲勝。

▲亞當在IG表示離開節目的不捨和對工作夥伴及粉絲的感謝。(圖/翻攝自亞當IG/adamlevine)

對此新賽制亞當曾表示:「好像是狂野的西部(the wild west out there)。」因為此賽制重創亞當的隊伍,到比賽最終他的隊伍已全軍覆沒。但消息也透露:「他(亞當)有很大可能會回來探訪這個節目,而且他也將進行新的音樂製作、巡演,也計劃繼續演戲。」亞當最後也在IG發文表示離開的不捨以及對工作夥伴和粉絲們的感謝:「這是個精彩的旅程,謝謝大家。」

▲《美國好聲音》內部工作人員表示亞當已經準備好向前走以及花更多時間陪伴老婆及兩個小孩。(圖/翻攝自亞當老婆IG/behatiprinsloo)