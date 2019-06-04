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貝克漢不看好布魯克林戀情「撂狠話」　知情人爆內幕：大家都知道他不喜歡她

記者阮巧雯／綜合報導

貝克漢（David Beckham）的3個兒子各個都遺傳老爸俊俏神仙顏值，一家人總是鎂光燈的焦點，特別是才剛滿20歲的大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）的戀情更是媒體關注的焦點，而他現在的新女友漢娜（Hana Cross）也與男方家長相處融洽，但最近卻傳出貝克漢不是很看好這段戀情。

▲兩人一起出席2019坎城影展活動。圖／翻攝自IG／brooklynbeckham）

▲兩人一起出席2019坎城影展活動。（圖／翻攝自IG／brooklynbeckham）

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布魯克林於2018年11月公開與辣模女友漢娜戀情，兩人常常一起出席公開活動，更是一起參加2019年坎城影展活動，也有幾次被媒體拍到與貝克漢一家互動熱絡。但據英媒《太陽報》報導，貝克漢看不下去布魯克林和漢娜多次在公共場合爭吵不休，據知情人士透露，貝克漢希望布魯克林能多花時間與家人們相處，並且不要帶著他的女友。

▲漢娜與布魯克林一家互動熱絡，常常一起出席公開活動。（圖／翻攝自IG／hancross）

▲漢娜與布魯克林一家互動熱絡，常常一起出席公開活動。（圖／翻攝自IG／hancross）

消息來源又加碼爆料：「在貝克漢身邊的人都很明顯看得出來，他不是那麼喜歡漢娜。」報導也指出，近期貝克漢一家共同歡度整個禮拜，雖然漢娜人也在英國，但所有社群媒體照片中都不見她的身影。而5月份貝克漢的44歲慶生派對，漢娜也未出席，不免引起外界猜測這對小情侶的戀情是否快要走到盡頭。

▲布魯克林常常在IG上分享與漢娜放閃照。（圖／翻攝自IG／brooklynbeckham）

▲布魯克林常常在IG上分享與漢娜放閃照。（圖／翻攝自IG／brooklynbeckham）

▲漢娜是一位替各大知名品牌拍攝的模特。（圖／翻攝自IG／hancross）

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貝克漢, David Beckham, 布魯克林, Brooklyn Beckham, 漢娜, Hana Cross

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