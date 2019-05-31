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《金髮尤物》瑞絲薇斯朋緊摟女兒　金髮碧眼「神複製」…網驚：雙胞胎！

記者阮巧雯／綜合報導

好萊塢女星瑞絲薇斯朋 （Reese Witherspoon）演出《金髮尤物》 （Legally Blonde）電影走紅，而她與多位好萊塢大咖演出的影集《美麗心計》也是大受好評，日前她帶著女兒出席即將在6月份開拍的《美麗心計》第二季紅毯活動，女兒也在IG發文祝賀媽媽，而合照一發馬上引發大批網友熱議，驚呼：「我的天，是雙胞胎！」

▲瑞絲薇斯朋(右)帶著女兒(左)出席活動，長相神複製的倆人引發網友熱議。（圖／翻攝自艾娃菲利普IG）

▲瑞絲薇斯朋（右）帶著女兒（左）出席活動，長相神複製引發網友熱議。（圖／翻攝自艾娃菲利普IG）

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照片中，瑞絲薇斯朋和女兒艾娃菲利普（Ava Phillippe）親密地相互摟著腰，兩人不但都擁有芭比娃娃般的金髮碧眼，長相更是「1比1神複製」，根本分不出誰是媽媽誰是女兒。而瑞絲薇斯朋身穿知名義大利品牌平口貼身小禮服，身材緊實大秀S曲線，讓人不敢相信她已經43歲了還是3個孩子的媽。女兒則是身穿黑色V領小洋裝，雖然她年僅19歲，卻已經承襲了媽媽的高雅韻味。

▲都擁有金髮碧的兩人好像芭比娃娃。（圖／翻攝自瑞絲薇斯朋IG）

▲都擁有金髮碧眼的兩人好像芭比娃娃。（圖／翻攝自瑞絲薇斯朋IG）

▲長相神複製的倆人常常讓人傻傻分不清楚。（圖／翻攝自艾娃菲利普IG）

▲長相神複製的兩人常常讓人傻傻分不清楚。（圖／翻攝自艾娃菲利普IG）

其實瑞絲薇斯朋常常在IG分享與3位小孩的合照，原來不只女兒跟她長得很像，兩個兒子更可以說是「女版瑞絲薇斯朋」，粉絲都大讚：「一家基因太好了！」而女兒這個po文一發又再度引起網友討論，紛紛直呼「根本分不出誰是誰」、「是親生的無誤」、「我以為左邊的是她的蠟像」。

▲女兒艾娃菲利普年僅19歲就擁有令人稱羨的神仙顏值。（圖／翻攝自瑞絲薇斯朋IG）

▲女兒艾娃菲利普年僅19歲就擁有令人稱羨的神仙顏值。（圖／翻攝自瑞絲薇斯朋IG）

▲女兒跟兩位兒子不但長得都好像顏值更是讓人羨慕。（圖／翻攝自艾娃菲利普IG）

▲女兒跟兩位兒子不但長得都好像顏值更是讓人羨慕。（圖／翻攝自艾娃菲利普IG）

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金髮尤物瑞絲薇斯朋, 艾娃菲利普, Reese Witherspoon, Ava Phillippe, Legally Blonde, 美麗心計, big little lies

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