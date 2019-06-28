「嗯哼爸」杜江爆出軌小13歲程瀟！　霍思燕氣炸飆罵：死全家

記者張筱涵／綜合報導

大陸藝人杜江曾帶兒子嗯哼上《爸爸去哪兒5》人氣水漲船高，和霍思燕的甜蜜夫妻情也跟著受到關注，怎料27日接近深夜時卻被爆他出軌小13歲的宇宙少女成員程瀟。

▲杜江被爆出軌程瀟。（圖／翻攝自微博／杜江偵查記、宇宙少女_程瀟）

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「杜江出軌」在27日接近深夜時突然登上微博熱搜，原來是有網友在大陸知名論壇豆瓣小組爆料「dj（杜江）cx（程瀟）錘（意旨有證據）了，料就在今天放，還有52分鐘」，因此引起全網的熱烈討論。杜江得知後馬上就截圖作為證據且強烈對應：「小朋友，造謠可是要負法律責任的。」

▲杜江警告造謠者要負法律責任。（圖／翻攝自微博／杜江偵查記、宇宙少女_程瀟）

杜江妻子霍思燕也氣地在微信朋友圈直接嗆造謠的始作俑者：「看他越來越好了，是嫉妒嗎？造謠死全家！」程瀟在忙完行程後看見時也相當傻眼：「？？？收工…這麼多瓜（意旨八卦）怎麼也沒想到吃自己頭上了…」同時還配上一張圖片表達警告「我瑪麗蘇可不好惹，你再瞎掰，我這一爪子立馬拍在你臉上」。

▲霍思燕也在朋友圈暴怒。（圖／翻攝自微博／傳媒接班人）

▲程瀟對烏龍爆料感到十分傻眼。（圖／翻攝自微博／宇宙少女_程瀟）

網友也替他們感到憤怒，表達對杜江和程瀟提告造謠者的支持，「這些人真是太可惡了，我瀟這麼好的人也有人造謠」、「告他！江哥」、「嚴懲不貸，支持維權」、「就應該讓他們負法律責任，才知道禍從口出」。

▲杜江和霍思燕結婚6年感情要好甜蜜。（圖／翻攝自微博／杜江偵查記）