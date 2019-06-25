周杰倫「1家4口慶生照」罕見曝光啦！　Romeo過2歲生日…昆凌公開影片萌翻

記者李湘文／綜合報導

天王周杰倫和昆凌結婚5年，接連生下女兒Hathaway、兒子Romeo，近日開心慶祝兒子滿2歲啦！昆凌25日在Instagram上傳照片，難得曝光1家4口合照，大家一起開派對慶祝Romeo生日，只是現場佈置一公開，壽星的名字卻不是「Romeo」，引起部分網友驚訝好奇。

▲昆凌PO出周杰倫和Romeo一起玩球的可愛影片。（圖／翻攝自微博／HannahQuinlivan）

昆凌慶祝Romeo生日，25日在微博PO出可愛的影片，只見2歲的孩子跟周杰倫一起推著球，開心地在草地上奔跑。昆凌感性告白：「那天給你準備生日，大家都沉浸在快樂裡，媽媽也一樣，希望你可以一直幸福，也希望你成長成善良勇敢的男子漢。」她稱呼Romeo是「最愛的小超人」，期許自己跟孩子好好一起成長，「媽咪永遠愛你喔！」

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▲周杰倫、昆凌1家4口難得同框，幫Romeo慶生。（圖／翻攝自昆凌Instagram）

除此之外，昆凌也在Instagram上傳照片，只見在一個戶外場地上，白色、黃色、橘色的氣球組成長方形拱門，底下一張桌子裝飾大大的「TWO」字樣，上方則掛著「Jaylen Happy Birthday」。她和周杰倫、Hathaway、Romeo一起在蛋糕前合照，難得曝光1家4口正面全家福，洋溢滿滿的溫馨。

▲Romeo慶生現場曝光。（圖／翻攝自昆凌Instagram）

看到昆凌PO出的照片，許多網友熱情祝福「2歲生日快樂」、「太幸福了吧」、「小寶貝好可愛」、「感覺女兒像爸爸，兒子像媽媽」。還有人注意到現場佈置的壽星名字「Jaylen」，這才知道其實Romeo真正的名字是「Jaylen Romeo」，意外成為另一個關注焦點。

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