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小鬼被爆熱戀「躲家中約會」仍被拍！　經紀公司看到影片怒了

記者李湘文／綜合報導

男團「NINE PERCENT」成員小鬼（王琳凱）出道1年半，在微博擁有1000多萬粉絲，最近推出新歌聲勢正高，卻突然被爆出戀愛消息。他被拍到在家跟一名神秘女子「約會」，一起叫外賣，之後站在電梯外面送對方走，照片曝光後引發網友熱議，但也惹怒了經紀公司。

▲小鬼王琳凱被爆戀情。（圖／翻攝自微博／小鬼-王琳凱）

▲小鬼被爆出戀情。（圖／翻攝自微博／小鬼-王琳凱）

陸媒在27日爆出小鬼緋聞，並曝光在他家門口偷拍的照片和影片，拍到一名神秘女子進入屋中，之後2人就一直待在屋子裡，並選擇叫外賣取代出門吃飯。之後女子離開，小鬼送對方出來搭電梯，還把垃圾交給女方帶走，雖然看起來關係親近，但也沒有做出什麼曖昧舉動。

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▲小鬼王琳凱被爆戀情。（圖／翻攝自微博／小鬼-王琳凱）

▲小鬼被爆在家跟女生約會。（圖／翻攝自微博／小鬼-王琳凱）

對此，小鬼所屬經紀公司「果然天空」火速出面，在27日中午發表聲明，首先澄清戀愛消息是不實揣測，因為影片裡的「神祕女子」其實是工作人員。此外，公司也斥責偷拍行為侵犯個人隱私，「請相關媒體刪除不實信息及言論，否則我司將保留法律追訴的權利。」

▲小鬼王琳凱被爆戀情。（圖／翻攝自微博／果然天空-）

▲小鬼公司否認戀情。（圖／翻攝自微博／果然天空-）

小鬼出道之後已不是第1次傳出戀愛，今年1月初突然在微博上傳2個人親密依靠的合照，雖然PO出之後秒刪，但隨後又被網友爆出跟一名長髮女子接吻的照片，引發粉絲譁然。對此，經紀公司解釋一開始的合照不是本人PO出，更強調「王琳凱目前為單身狀態」，否認一切緋聞。

▲▼小鬼王琳凱又有吻照流出。（圖／翻攝自微博）

▲小鬼曾被爆出吻照。（圖／翻攝自微博）

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