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蔡依林嗆：不走紅毯會怎樣！原是見「這幕」困惑..喊發明人踹共

記者盧薇淩／台北報導

第30屆金曲獎頒獎典禮29日倒數登場，天后蔡依林以《ugly beauty怪美的》入圍金曲7項大獎，獎落誰家令粉絲期待。不過她27日突然在臉書發文，「不走紅毯會怎樣？紅毯是誰發明的？給我出來！」相當「做自己」的一番話，讓粉絲笑說，「會少了紅毯第一美」、「會沒收視率！」

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▲▼蔡依林金曲獎紅毯。（圖／攝影組）

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▲蔡依林金曲獎前突然發文。（圖／攝影組）

這次頒獎典禮上，蔡依林除了是入圍者，更擔任表演嘉賓，在多重壓力下，還要顧及紅毯造型服裝，當天行程滿檔，似乎因此才讓她發文疑惑：「紅毯是誰發明的？」另外，蔡依林6月初在hito頒獎典禮後台，受訪被問金曲紅毯治裝進度，她笑問現場媒體，「我如果不性感，你們會失望嗎？」當時媒體笑回不會，就算她穿高領毛衣登場也可以，不過對她而言，曾在紅毯上經過「花枝裝」洗禮，看來對紅毯也相當重視。

▲▼蔡依林金曲獎紅毯。（圖／攝影組）

▲蔡依林每每紅毯服裝都是焦點 。（圖／攝影組）

據經紀人透露，蔡依林發文前在為典禮彩排，和大夥兒走出門口時，剛好經過正在佈置的紅毯區，她看到這幕後忍不住疑惑說，「為什麼頒獎典禮需要有紅毯呢？」其實她一直都有此疑惑，今天突然神來一筆的疑問，同樣讓旁人也哭笑不得。但發文後網友打趣回應：「佳慧發明的。我想....。應該是.....」也搞笑說：「妳用高空滑索，不要用走的」、「會帶著我的紅衣小夥伴，拿著斧頭去砍妳」，留言令人噴笑。不過「呸姐」雖然發文，典禮上她還是會踏上紅毯，歌迷們敬請期待。

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蔡依林, 金曲30, 第30屆金曲獎

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