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準備哭爆！《比悲傷更悲傷的故事》7月27日電影台首播

記者洪文／綜合報導

《比悲傷更悲傷的故事》台灣票房2.3億台幣、大陸票房9.5億人民幣（約42.8億台幣）締造票房紀錄，也在日本、南韓、香港、馬來西亞等地開出票房佳績。如今確定在7月27日星期六晚間9點在衛視電影台首播，衛生紙請準備好，不管首刷還是再看一次，電視機前的觀眾等著哭爆吧。

▲▼《比悲傷更悲傷的故事》劇照。（圖／傳影互動提供）

▲《比悲傷更悲傷的故事》劇照。（圖／傳影互動提供）

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衛視電影台今年暑假每週六晚間9點全台首播片即將登場，其中包含多部影迷們期待已久的動作電影周潤發及郭富城燒腦懸疑片《無雙》、吳慷仁及林哲熹動作片《狂徒》、男神玄彬及張東健主演古裝動作喪屍片《屍落之城》以及台灣愛情虐心戲《比悲傷更悲傷的故事》，片單相當堅強。

▲▼《比悲傷更悲傷的故事》大陸票房單日超越《驚奇隊長》。（圖／導演林孝謙提供）

▲《比悲傷更悲傷的故事》劇情催淚，上映時許多觀眾在戲院淚崩。（圖／導演林孝謙提供）

首週7月6日週六晚間9點打頭陣的影片，是今年橫掃香港電影金像獎拿下最佳影片、最佳導演等7項大獎，由超強夢幻卡司周潤發及郭富城主演《無雙》，這部電影不僅是犯罪燒腦懸疑片，港片常見的動作、爆破場面在大尺寸電視前看更是過癮，最特別的逆轉式結局，讓影迷們讚嘆這是一部兼顧娛樂與劇情深度的好片。

▲▼《無雙》劇照。（圖／双喜提供）

▲《無雙》劇照。（圖／双喜提供）

第二週7月13日週六晚間9點，首播台灣少見動作片《狂徒》，由近來人氣不斷飆漲吳慷仁及林哲熹主演。觀眾看慣了港式節奏的武打動作，但台灣導演洪子煊首部執導劇情長片，就直接挑戰動作類型電影。男主角之一吳慷仁受訪表示，為了戲中多場打鬥戲，開拍前特地接受2個半月準備，和一群優秀新生代台灣武術指導一起工作，學到如何打人以及怎樣被打的漂亮。問到當時自己有沒有受傷? 他表示：「自己倒還好，反而是工作人員及其他演員受的傷比較多，像是有一位跟著我一起往後翻時，一不小心頭就撞到地板，傷勢不輕。」

▲▼《狂徒》吳慷仁、林哲熹。（圖／貴金影業提供）

▲《狂徒》劇照。（圖／貴金影業提供）

第三週7月20日週六晚間9點，由兩位韓國男神玄彬及張東健主演古裝動作喪屍片《屍落之城》；故事敘述朝鮮時期活屍橫行擾亂社會，為了抑制這猖獗的情況，在清國當了十多年的人質的李清（玄彬 飾），重返朝鮮後將與「夜鬼」展開生死決鬥，並且還要對抗朝廷中由金子俊（張東健 飾）所率領的敵對勢力，考驗李清是否能拯救自己的國家。在本片中玄彬一身白色裝束俊俏扮相，配上動作俐落大打活屍帥氣模樣，宛如韓版葉問誰都無法抵擋，粉絲眼睛怎捨得離開? 另一位飾演反派的熟男大叔張東健，雖然飾演奸臣角色，幾場搶盡風頭演出讓人印象深刻。

張東健《屍落之城》扮古裝　自誇是迷人的反派角色

▲《屍落之城》劇照。（圖／車庫提供）
  
7月壓軸的就是讓人哭得柔腸寸斷的台灣愛情虐心戲《比悲傷更悲傷的故事》，這部改篇自韓國同名電影，台灣版由劉以豪及陳意涵主演，在台上映時以最快的速度9天就破億票房，這股氣勢也帶動在大陸上映時票房突破37億台幣。劇情主軸是早期韓劇中常見故事，男女主角彼此相愛卻說不出口，以及犧牲自己只為成全別人幸福，有點灑狗血賺你眼淚，但觀眾就是愛看及愛哭到不行不行。首播時間安排在7月27日週六晚間9點。

▲▼《比悲傷更悲傷的故事》劇照。（圖／翻攝自網路）

▲《比悲傷更悲傷的故事》劇照。（圖／翻攝自網路）

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比悲傷更悲傷的故事, 林孝謙, 呂安弦, 陳意涵, 劉以豪

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