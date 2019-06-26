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最美小龍女險遭「潛規則」硬頸裝傻！　李若彤回家嚇到痛哭

記者劉宜庭／綜合報導

香港女星李若彤1995年因為和古天樂合作《神雕俠侶》知名，劇中她一襲白衣，氣質脫俗空靈，完美的古裝扮相也讓她受封是「最美小龍女」。近來，她登上大陸綜藝節目，罕見提到剛入行時，曾遇到演藝圈內「潛規則」的暗示，當時為此嚇得哭了出來，所幸自認「硬頸」的她，並未動搖：「我可以很驕傲地說，我沒走錯路。」

▲李若彤登節目《魯豫有約一日行》。（圖／翻攝自微博／《魯豫有約》）

▲李若彤登節目《魯豫有約一日行》。（圖／翻攝自微博／《魯豫有約》）

▲李若彤登節目《魯豫有約一日行》。（圖／翻攝自微博／《魯豫有約》）

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在節目《魯豫有約》中，被主持人陳魯豫問到關於演藝圈的誘惑，李若彤坦言，自己剛入行時，曾經遭到一名導演潛規則的暗示，「導演跟我說一段話，我沒放在心上，我也搞不懂什麼意思。」當時，是另外一名同樣剛入行的編劇好心提醒，「導演是這個意思、這個意思」，她才恍然大悟：「哇，我整個臉都…很怕。」

當天晚上，李若彤回到家，立刻找好友哭訴說，「我好怕，他這麼跟我講話，原來是這個意思，我該怎麼辦？我該怎麼辦？」友人當時幫忙分析，要她裝做不知道，她後來真的照做，最後就沒事了，她表示：「雖然你是明白他這意思，如果你不理他的話，他不會抓著你、讓你怎麼樣。」於是，她認為，關於潛規則，其實主要還是要看自己是否有意願去做。

▲李若彤登節目《魯豫有約一日行》。（圖／翻攝自微博／《魯豫有約》）

▲李若彤在節目中聊到，剛出道時曾遇過導演的「潛規則」暗示。（圖／翻攝自微博／《魯豫有約》）

如今回想起這段過往，李若彤也表示，自己已經長大了、也成熟了，如果現在又遇到這種情況，她不會怕、也不會哭，反而回直接反擊瞪回去。

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李若彤, 神雕俠侶, 最美小龍女

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