緯來超夯國片全台首播 夏日電癮院好禮大放送！

活動小組／綜合報導

炎炎夏日最適合待在家裡吹冷氣、看電影！一次打包2019人氣電影《粽邪》、《人面魚紅衣小女孩外傳》、《角頭2王者再起》、《瘋狂電視台瘋電影》，讓所有影迷解解癮！還有，ETtoday星光雲跟緯來電影台聯合大放送！收看電影的同時，蒐集電視螢幕上出現的「通關密語」，並填寫正解答案，即可參加好禮抽獎！趕快到星光雲App參加活動吧！

《粽邪》全台首播 播出日期：6/30 (日)

導演：廖士涵

演員：夏于喬、鄒承恩、陳博正（阿西）、孫可芳、劉國劭、潘之敏、李亞臻、陳希瑀、庹宗華、屈中恆、黃鐙輝、應采靈

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傳說人上吊自殺後怨氣最重，怨氣會附在繩結上越積越深，為了驅邪除煞會舉行將上吊用繩結送至出海口燒掉的儀式俗稱「送煞」，後為了尊重亡者，改稱為「送肉粽」，《粽邪》將百年喪葬儀式「送肉粽」原汁原味搬上大銀幕，劇組拍攝前更到彰化田野調查，並親自參與送肉粽儀式。

《人面魚紅衣小女孩外傳》全台首播 播出時間：7/7 (日)

導演：莊絢維

演員：鄭人碩、徐若瑄、龍劭華、張書偉、高慧君

描述刑事組警官阿忠（張書偉 飾）帶著一樁離奇的滅門血案找上虎爺乩身志成（鄭人碩 飾），志成決定對兇嫌執行驅魔儀式「炸魔神仔」，未料棄置的吳郭魚屍嘴中竟吐出一條遭附身的小魚，被男孩家豪（吳至璿 飾）撿回家飼養。一連串的怪事隨即開始發生，母親雅惠（徐若瑄 飾）更是舉止怪異，陷入瘋狂。為拯救母親，家豪向虎爺求救，他們原以為化解了人面魚的怨念就能阻止這一切，沒想到更難解的仇恨，正潛伏在森林裡等著他們。

《角頭2王者再起》 播出時間：7/14 (日)

導演：顏正國

演員：王識賢 、 鄒兆龍 、 鄭人碩 、 高捷、 黃尚禾、 張再興 、 吳震亞 、 唐振剛 、 黃騰浩 、 古斌、王宣等

故事描述仁哥（王識賢 飾演）面對曾經的好兄弟，如今卻「走味」變成『最換帖的敵人』的劉健（鄒兆龍 飾演）重現江湖，不斷挑起紛爭與衝突，破壞仁哥的忍耐與努力維持的和平。看著劉健的事業版圖逐漸擴大，身邊的兄弟為了情義有所犧牲，仁哥終究按耐不住釋放出心中的猛獸，與亦敵亦友的劉健正式開戰，為江湖掀起腥風血雨的廝殺。

《瘋狂電視台瘋電影》 播出時間：7/21 (日)

導演：謝念祖

演員：林明禎、歐漢聲、劉冠廷、卓文萱、納豆、顏正國、梁修身、郭子乾、陳漢典、張嘉雲、鍾欣凌

描述向來以利為出發的「瘋狂電視台」總經理羅總（納豆飾），與流氓土豪David哥（顏正國飾）暗中勾結，無所不用其極地搞垮電視台收視率後，再以賤價將電視台的經營權賣給David哥獲利。電視節目做一檔、倒一檔的製作人小葉（歐漢聲飾）在不知情的狀況下被羅總升任「瘋狂電視台」節目總監。對於做節目有無限熱情的小葉，和熱愛表演的好搭檔阿比（劉冠廷飾）以及來自馬來西亞有追星夢的少女Diva （林明禎飾），三人在完全沒有資金、沒有人力的情況下卻製作出各種瘋狂的節目，意外引起了收視熱潮與討論，眼看計劃即將失敗的羅總，這時竟下令將三人裁員！？失去人生舞台的三人，此時看到瘋狂電視台正在徵選「超級製作人」，以為有了再度重返電視台的機會，沒想到卻將面臨一場出乎意外的危機風暴。

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◎步驟1：

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◎步驟2：

開啟《ETtoday星光雲App》，點選左上角摺疊選單入口(三條橫線)，即可展開側欄；立馬點選「夏日電癮院抽好禮」，回答正確通關密語，立馬抽好禮！

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請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【夏日電癮院收集通關密語抽好禮】活動資訊：

◎活動時間：2019/6/28-2019/7/21 中午12:00

◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。（手機號碼為主，一人限抽一組）

◎兌領方式： 於活動結束後將獎品寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

◎得獎獎項：

小豹音箱 1名

鯛魚燒烤盤 1名

愛斯德瑪｜LOVEISDERMA B5凍膜500ml 5名

AROMASE艾瑪絲 豐盈洗護組 5名