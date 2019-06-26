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AKB48加藤玲奈等5年來台　接機陣仗嚇到！偕馬嘉伶宣布重大消息

記者吳孟庭／綜合報導

日本女團「AKB48」台灣成員馬嘉伶今（26日）早上抵達台北松山機場，身邊還帶著人氣團員加藤玲奈，兩人清晨就從東京羽田機場出發，但絲毫不顯疲態，見到來接機的媒體陣仗與粉絲嚇了一跳，加藤玲奈更是驚呼了一聲「斯勾以（太厲害了）」，她們將在下午舉辦記者會宣布重大消息！

▲AKB48馬嘉伶與加藤玲奈抵台。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼AKB48馬嘉伶與加藤玲奈抵台。（圖／記者林敬旻攝）

▲AKB48馬嘉伶與加藤玲奈抵台。（圖／記者林敬旻攝）

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加藤玲奈與馬嘉伶今早搭乘CI223航班，約莫9點42分抵達，加藤玲奈相隔5年再度來台，一走出關看見大陣仗媒體與拿著手幅應援板的粉絲，先是露出「哇～」的笑容，接著低語「斯勾以（太厲害了）」。

馬嘉伶則是上個月才剛返台參加電玩遊戲，看見鏡頭與粉絲，即露齒展現她招牌燦爛微笑，不停揮手打招呼。她倆將在下午舉辦記者會，預計要宣布「下半年重大消息」。

▲AKB48馬嘉伶與加藤玲奈抵台。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼加藤玲奈有5年沒在台灣舉辦公開活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲AKB48馬嘉伶與加藤玲奈抵台。（圖／記者林敬旻攝）

加藤玲奈在AKB48是人氣團員，總選舉最高名次是21名，去年則奪下36名。她上個月才推出個人首本寫真集，尺度大開不但有半裸的養眼畫面，甚至穿著白色內衣內褲俯臥趴床等噴鼻血的姿勢，她上一次是5年前與AKB隊友北原里英、小嶋菜月來台開見面會。

22歲的馬嘉伶則是從小就是AKB48的粉絲，2015年正式成為AKB48台灣研究生（預備成員），赴日展開活動。去年也終於進入總選舉排名第97名，默默耕耘有成，累積不少死忠鐵粉。

▲AKB48馬嘉伶與加藤玲奈抵台。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣女孩馬嘉伶帶著加藤玲奈抵台。（圖／記者林敬旻攝）

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AKB48, 馬嘉伶, 加藤玲奈, 日韓風

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