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要不是導演脫序行為毀收視　4理由《請輸入檢索詞WWW》必須追起來

阿妮的韓國不歸路 吳孟庭

ETtoday星光雲韓國娛樂主編，偏冷靜追星型，2013年辭掉工作赴韓..

文／吳孟庭

剛開始看到韓劇《請輸入檢索詞WWW》的預告，3女1男向鏡頭暢談對戀愛、結婚等看法，4個人個性鮮明，加上輕快的剪輯與畫面感，還以為又是一齣輕鬆偏芭樂的愛情喜劇，沒想到打開第一集顛覆我的思想，第二集看完，這部確定是我今年目前為止最喜歡的韓劇！

題材新穎，韓版《與惡》？
3位女主角林秀晶、李多熙、全慧珍都是來自同一行業－入口網站的高階主管。台灣一般人對於入口網站的認知，就是Yahoo、Google，認為只是查找資訊的工具，卻不了解其隱含的巨大商業利益，以及大數據的收集有多麼可觀。

這個設定不但讓一般人去了解這個行業的幕後，他更直接把「關鍵字」連結「輿論」。

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▲《請輸入檢索詞WWW》劇照。（圖／愛奇藝台灣站提供）

沒錯！最熱搜代表現在網民最關心的焦點，而當有人刻意抹去眾人討論的話題，是否就像某些媒體刻意不報某類型的新聞、或刻意放大某種焦點，人們看到的資訊，是否都是「經過篩選」。而輿論也指那些鍵盤酸民，他們帶給焦點人物的影響與壓力，從這部戲都讓觀眾得以切身體會。

沉重議題，靠Love Line舒壓
上述提到的議題，從第一集的第一幕，就讓期待著愛情喜劇的觀眾看得震驚，但總是得靠浪漫愛情戲，舒緩一下緊張神經。

▲《請輸入檢索詞WWW》劇照。（圖／愛奇藝台灣站提供）

張基龍第一次與林秀晶見面，是打電動打贏對方後的欲拒還迎，兩人聽著同副耳機，演奏出悲壯浪漫的鋼琴樂曲，互相凝視讓人怦然心動，然後女主角就暈船了！後來雖然她多次明瞭的拒絕對方，但張基龍各種撩妹台詞，不但不油膩，還常常讓人會心一笑，就這樣林秀晶淪陷了，螢幕前面的我也是（笑）。

各種個性鮮明的角色登場
去除男女主角，李多熙是暴力也是行俠仗義，全慧珍是冷酷卻也壓抑絕望。Barro（入口網站）代表權海驍每次都會迸出職場金句，讓人好想去他公司上班（XD）；全慧珍的婆婆是資深演員藝秀晶飾演，她在裡面惡毒又心狠，完全聯想不到她在電影《與神同行》是差點被悶死的金秀鴻他媽，當時騙走我多少眼淚，《WWW》怎麼可以這麼讓人生氣！

▲《請輸入檢索詞WWW》劇照。（圖／愛奇藝台灣站提供） ▲《請輸入檢索詞WWW》劇照。（圖／愛奇藝台灣站提供） ▲《請輸入檢索詞WWW》劇照。（圖／愛奇藝台灣站提供） ▲《請輸入檢索詞WWW》劇照。（圖／愛奇藝台灣站提供）

這些立體角色的建立，以及讓人心動又有共鳴的台詞，都要歸功編劇，查了一下這齣戲，居然是作家權度恩（音譯，권도은）的第一部作品，但她能有如此亮眼表現，恐怕就是在作家金銀淑身邊擔任助理編劇多年而練就的功力。（金銀淑寫過《鬼怪》、《太陽的後裔》、《陽光先生》等作品）

媲美MV的畫面與超動聽的OST
不僅如此，導演把每一幕都柔焦，更經常將鏡頭拉遠來呈現意境，畫面美到隨時放入一首抒情曲都可以當作MV。仔細一瞧導演鄭智鉉（音譯，정지현）的來歷，果然又是拍過《陽光先生》的班底，難怪畫面可以美成這樣！

▲《請輸入檢索詞WWW》劇照。（圖／愛奇藝台灣站提供）

再加上超級爆好聽的OST，第一首《創造我們之間的銀河（우리 사이 은하수를 만들어）》乍聽還以為是hyukoh樂團主唱吳赫的聲音，結果是男歌手O3ohn唱的，真的非常動聽！第二首英文歌《Search》超有現代感的節奏，演唱者則是一個不到25歲的女歌手Elaine，她也演唱過《阿爾罕布拉宮的回憶》主題曲。

▲《請輸入檢索詞WWW》劇照。（圖／愛奇藝台灣站提供）

不過劇本好、角色棒、演員佳，目前開播6集，收視僅3.5%，不算大熱，恐怕都要怪導演鄭智鉉啦！

他在記者會上各種脫序，不但開玩笑脫口說「李多熙私下很會罵髒話」，在張基龍講話的時候，還直接拿起手機，在舞台拍側拍張基龍跟林秀晶，有點干擾發言的感覺。甚至直接伸手幫林秀晶把頭髮勾到耳後，隨後導演跟女主角是否在談戀愛的新聞傳出，模糊戲劇焦點可惜了。但如果不知道這個前因，這部戲真的很值得追起來！

（以上圖片皆由愛奇藝台灣站提供）

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關鍵字

請輸入檢索詞WWW, 林秀晶, 李多熙, 全慧珍, 張基龍, 日韓風

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