柯佳嬿「一句話」毀滅友誼　張書豪惱羞：她根本是瘋子！

記者李欣容／綜合報導

柯佳嬿在電視劇《如果愛，重來》被吳岳擎傷透心，張書豪帶她到棒球場散心，卻被她虧這樣的安慰不特別，「還是要看人。」讓張書豪惱羞成怒，直喊：「8年前覺得她是仙女，現在根本是瘋子！」





▲柯佳嬿被帶到棒球場散心，但其實她很怕曬。（圖／歐銻銻提供）

柯佳嬿被張書豪帶到棒球場揮棒散心，豔陽下多次跑壘，她大崩潰喊，「我現在想殺了編劇！跑一跑有點想哭，因為想到等一下還要再跑一次。」也因為跑得很辛苦，柯佳嬿要導演不能剪掉，安慰自己，「搞不好之後有人找我去開球！」

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▲張書豪虧柯佳嬿，還沒合作前像仙女，現在氣質全無。（圖／歐銻銻提供）

拍完此場戲後，柯佳嬿覺得張書豪這樣的散心安慰並不特別，只能算用心，導演林子平在旁為張書豪說話，卻遭柯佳嬿反虧「還是要看人」，張書豪不甘示弱回嗆，「8年前合作我覺得她是仙女，現在覺得是瘋子，氣質都沒了！」

劇中吳岳擎向柯佳嬿求婚後，卻依舊對婚姻抗拒，日漸逃避的行為傷透女生的心，讓好友張書豪看不下去引起衝突，而兩人互毆全都來真的，張書豪更激動到冒青筋，「我自己都不知道會被揍到跌倒，但當下就覺得很真實很痛，站不穩。」

▲張書豪、吳岳擎互揍來真的。（圖／歐銻銻提供）

而最近劇情中，龍劭華客串黑道向張書豪討債，他對張書豪讚賞不已，「書豪很不錯，戲丟給他都能接住再丟回來。」張書豪則偷偷爆料，「我們沒合作過，但卻是臉書好友，當時看到龍哥加我受寵若驚，合作的時候有問他怎麼會加我，他說自己也忘了！」

▲龍劭華（右）主動加張書豪臉書好友。（圖／歐銻銻提供）