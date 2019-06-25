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懷孕5個月「很怕沒聽到女兒心跳」　陳艾琳PO「孕肚照」吐心聲：媽媽在這

記者潘慧中／綜合報導

陳艾琳和Alex（顏庭笙）交往2年多，5月初宣布懷孕喜訊，寶寶目前已經5個多月大，她近日公開新一波孕肚照，「21weeks，倒數133天。」字字句句都流露出為人母的期待和喜悅。

▲▼陳艾琳懷孕5月「怕沒聽到女兒心跳」。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

▲陳艾琳喜曬孕肚照。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

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陳艾琳透露滿5個月的前一天，是她第一次感受到胎動，當下連忙上網查資料，觀察一天後才確認原來是胎動，「嗨女兒～媽媽在這～。」從這個禮拜開始，她正式感受到女兒的各種反應，「我太久沒吃飯她動，吃到喜歡的東西也動，久站太久也動。」

終於感覺到胎動讓陳艾琳安心不少，她再也不用常去婦產科報到，「怕沒看到超音波、沒聽到心跳、她不知道有沒有乖乖長大、人好不好。」確認寶寶正在肚子裡平安地長大，她著實鬆了一口氣。

▲陳艾琳日前出席活動時，四肢還是很纖細。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

但是，陳艾琳透露自己仍持續孕吐中，吐得很嚴重，有時候一吃東西就吐，她跟Alex說女兒不喜歡，對方一度不相信，「吐久了爸爸就信了哈哈！Btw我最近發現我女兒不喜歡四季豆。」

陳艾琳IG全文：

21weeks
倒數133天

滿五個月的前一天
第一次感受到寶寶的胎動
那時候還想說
咦咦什麼事 !!!
上網查了查 再感受了一天
才確認 啊!原來這就是胎動!

嗨女兒 媽媽在這
（媽媽不在這還能去哪） 於是這週感受到了她的各種表達
我太久沒吃飯她動 吃到喜歡的東西也動
久站太久也動
爸爸抹油的時候也會動兩下跟她爸對話

感受到胎動也令我放心不少
總算不再三天兩頭就想往婦產科跑
怕沒看到超音波沒聽到心跳
她不知道有沒有乖乖長大
人好不好

不過女兒好
媽媽還沒好
持續嘔吐輸出中
不知道還需要吐多久

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