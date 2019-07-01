震驚！擁合作助理看車擦愛火　沈玉琳與芽芽五年情玩完？

▲芽芽陪沈玉琳度過負債3000萬。（圖／翻攝自芽芽臉書）

消費中心／綜合報導



娛樂圈誘惑多，各種八卦、花邊一個接一個引爆，繼阿翔爆越過朋友那條線，又傳出宋仲基、宋慧喬離婚消息，不禁讓人感嘆藝人感情真難經營啊！也有不少網友猜測娛樂圈應該還有許多未爆彈，就在此時，老江湖沈玉琳最近也疑似被抓包？沈玉琳與平日搭擋工作的3位美女助理，不僅有說有笑一起試車，3位助理各個身材姣好有胸有腿、臉蛋標緻笑容甜美，美女助理妹甚至甜稱玉琳哥「乾爹」稱呼，不禁讓人懷疑到底是不是有跨越了「那一條線」呢？！

傳聞沈玉琳與搭檔的3位嫩女助理合作擦火花，為了證實這傳聞真假，記者直接找到玉琳哥查證。原來這是一個天大的誤會，玉琳哥並非搞婚外情，而是為了體恤3位美女助理平日辛勞，所以特別提錢出來並帶著個性風格喜好不同的她們來到FORD門市，跟金牌業務一起挑選適合她們的休旅車。然而，身為「老司機」的玉琳哥還自創口號搞笑說：「買 KUGA 哩丟洗齁（好）阿爸！」

請繼續往下閱讀...

▲玉琳哥闊氣犒賞美車 ！三女模暗鬥心機嬌聲爭喚阿爸！？（影／翻攝自Youtube，若遭刪除請見諒）

沈玉琳搞笑回應記者說：「我嘉義彭于晏耶，一男搞定3女有什麼難的，沒有啦～這3個是助理呀！想說平常跟我做節目很辛苦，買車送她們啦！妳看這個（助理A）剛考到駕照就給她KUGA入門款阿，完整的配備價格又漂亮，CP值很高；這個（助理B）最愛熱賣人氣商品，KUGA人氣款給她比較剛好啦，百萬內同級，配備最豐富的SUV；最後一個（助理C）比較野啦，喜歡開車的速度感跟操控感，這就要給她旗艦型，開到她爽，女拓海載我上通告從不遲到。」

雖然平常玉琳哥頗為小氣但為了撩三妹，仍是霸氣送了Kuga滿足三女需求，一妹愛高CP值、二妹愛配備、三妹愛大馬力，不管口袋深淺，入門新手還是老手，通通都可以輕鬆上車，總有一台適合你的KUGA！其中，適合入門新手的EcoBoost®182 雅緻型，更是同級唯一兼具BLIS視覺盲點偵測系統、前可視雷達、智能影音系統、高質感皮椅座椅等設備，而且本月還可享有舊換新現金價76.9萬（原價85.9萬），小休旅的價格，真休旅的享受，絕對是精打細算的新手好選擇。

而EcoBoost®182 CP360型則是賣最好的超人氣首選，因其為百萬內同級配備最豐富主被動安全科技的SUV，包含 Ford Co-Pilot360™ Technology (ACC / ACS / LKA / LDW / BLIS / 360°環景影像行車輔助系統)、SYNC®娛樂通訊整合系統，並支援Apple CarPlay®、Android Auto™、Hands-free感應式自動啟閉尾門，重點是舊換新不用9字頭，就能有配備最豐富的護主神車。本月限定享舊換金現金價85.9萬，原價99.9萬。

至於EcoBoost®245 CP360旗艦型更配有同級最大馬力以及四輪驅動，以及Ford Co-Pilot™360 Technology & APA主動式全方位停車輔助系統，最適合想感受馬力「兇悍」表現的操控玩家。原價113.8萬，本月限定享舊換新現金價 99.9萬。不管哪一台通通都是CP值超高，更能滿足玉琳哥的3位嫩女助理需求，重點是荷包絕對「不苦瓜」，不用百萬就能擁有KUGA護主神車！而且自7月1日至7月31日止於各FORD經銷商展間完成領牌者，還有機會抽到勞力士呢！

「不管你的口袋淺還深！不管你想當拓海還是去填海！總有一台適合你的KUGA（苦瓜）！」玉琳哥不忘搞笑稱讚，KUGA全車系還標配七具輔助氣囊，而且車身結構採用超高剛性的硼鋼鋼材，不愧是護主神車，不論是入門款還是人氣款或旗艦款，這次買三台總共不用三百萬，超級划算。而3位嫩女助理也非常感謝玉琳哥疼愛，「謝謝爸爸幫我們找到一台適合的KUGA！」想找適合妳的KUGA嗎? 可到這兒https://pse.is/JD797