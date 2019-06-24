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張秀卿揭婚變內幕！ 　爆蔡秋鳳哭聲像「出殯」害她2嫁

記者林彥君／台北報導

蔡秋鳳上張秀卿及邵大倫主持的年代MUCH《MUCH金點秀》，蔡秋鳳笑虧，「遇到張秀卿就出事！」張秀卿憤慨地說自己上一段婚姻會離婚，都怪蔡秋鳳當時參加婚禮時哭到像「出殯」一樣。

▲▼蔡秋鳳、張秀卿。（圖／年代提供）

▲蔡秋鳳和張秀卿是圈內好友。（圖／年代提供）

蔡秋鳳解釋，會哭成這樣，是因為捨不得，當年感情很好。張秀卿則笑說自己就是不信邪才會嫁第二次，並交代蔡秋鳳絕對不能哭，沒想到當天卻換歌手王瑞霞哭得淅瀝嘩啦。張秀卿更說自己百無禁忌，不怕嫁第三次，讓蔡秋鳳變臉：「張秀卿我警告妳，在第三次沒人要理妳。」

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▲▼蔡秋鳳、張秀卿。（圖／年代提供）

▲蔡秋鳳、張秀卿。（圖／年代提供）

同集來賓陳隨意則爆料，三人曾同行去韓國玩，有天晚上遠遠的看到一個女生蹲在飯店走廊，行徑詭異的打開行李箱整理，且一邊整理行李一邊大聲罵人，陳隨意定睛一看才發現那氣呼呼的女生正是蔡秋鳳，他狐疑地探頭看蔡秋鳳房間，發現同寢的張秀卿在裏頭呼呼大睡。原來是2人的房間太小，張秀卿又因為潔癖不讓蔡秋鳳在床上整理行李，蔡秋鳳只好吞屈蹲在走廊整理。

蔡秋鳳接著爆料張秀卿的睡覺怪癖，其中一天張秀卿人不舒服自行先回房間休息，大夥想說在隔壁房間聊天吃東西，沒想到張秀卿竟吆喝蔡秋鳳回房「看」她睡覺，張秀卿趕緊解釋自己是因為怕鬼，不敢一個人睡。

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