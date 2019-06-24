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《玩具總動員4》首周票房冠軍「超越前3集」　爛番茄11天仍98分

記者洪文／綜合報導

皮克斯電影《玩具總動員4》（Toy Story 4）在北美地區開片首周即達1.18億美金的佳績，創下《玩具總動員》系列最高開片紀錄，而台灣票房上映4天，全台累計票房高達8266萬台幣，而評論網站《爛番茄》開盤至今11天，仍高居98%新鮮度，好口碑吸引粉絲計畫2刷、3刷。

▲▼《玩具總動員4》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲《玩具總動員4》劇照。（圖／迪士尼提供）

《玩具總動員4》北美地區在4575家戲院上映，首周票房開出1.18億美金，名列動畫片影史開片票房第4名（皮克斯動畫影史開片票房第3名），僅次於《超人特攻隊2》（1.82億美金）、《海底總動員2：尋找多莉》（1.35億美金）、《史瑞克三世》（1.21億美金）。

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除此之外，《玩具總動員4》在北美地區創下《玩具總動員》系列最高開片紀錄（首集6040萬美金、第2集1.018億美金、第3集1.26億美金），同時也是北美地區2019年第3部開片票房超越1億美金的電影，另外2部為《驚奇隊長》、《復仇者聯盟4：終局之戰》全部都是迪士尼發行的電影。

《玩具總動員4》全球票房開出2.38億美金，幾乎在世界各地奪下周末票房冠軍，尤其是墨西哥首周票房2340萬美金，成為墨西哥影史第三大開片票房紀錄，不過在中國大陸踢到鐵板，僅開出9087萬人民幣，輸給首度在中國大陸上映的宮崎駿動畫片《神隱少女》（千與千尋）1.93億人民幣。

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關鍵字

玩具總動員, 皮克斯, 迪士尼, 玩具總動員4

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