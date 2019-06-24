日版《我可能不會愛你》預告公開！　大仁哥問又青「嫉妒嗎」下秒扎心

記者陳芊秀／綜合報導

日版《我可能不會愛你》將於7月15日播出，近日公開首支預告片，該劇翻拍同名台灣偶像劇，拍攝團隊過去拍過《惡作劇之吻》、《寵物情人》等，如何改編台劇受到粉絲高度關注。日版找來足立梨花、白洲迅扮演「又青姐」、「大仁哥」，並重現台版經典橋段「誰先結婚紅包2萬」，同時也勾起台版粉絲的回憶殺。

▲日版《我可能不會愛你》7月15日播出。（圖／翻攝自日網／《我可能不會愛你》官網）

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《我可能不會愛你》於2011年播出時造成轟動，並勇奪金鐘獎7項大獎，是金鐘獎史上獲得最多獎項的電視劇，口碑和收視率雙雙獲得好評。該作於2015年翻拍韓版《愛你的時間》，2018年又被翻拍《愛情進化論》，同時泰版也拍攝完成，等待上檔中，男女主角友情以上，戀人未滿的關係，風靡無數亞洲粉絲，不過翻拍版本並未同樣轟動，台版仍是鐵粉心中的No.1。

▲《我可能不會愛你》大安森林公園結婚賭注，誰先結婚紅包10萬。（圖／翻攝自YouTube）

▲日版《我可能不會愛你》重現結婚賭注，誰先結婚紅包30萬日幣。（圖／翻攝自YouTube）

日版《我可能不會愛你》最晚翻拍，劇名叫做《僕はまだ君を愛さないことができる》（我還不能愛你），是為了更貼近台版劇名而命名的。預告中，白洲迅提議誰先結婚就給對方10萬日幣（約台幣2.8萬），足立梨花一口氣抬高賭注30萬日幣（約台幣8.7萬），神還原台版「大安森林公園賭注」，男女主角各自有了邂逅，他試探好友會不會嫉妒，卻被對方斷然回答「不會」，瞬間心痛莫名，加上女主角前男友來復合，兩人「戀人以上的友情」也跟著動搖。此外，女主角的高中造型清純甜美，外型激似林依晨。

▲白洲迅展開新戀情，試探問「嫉妒嗎？」下一秒扎心了。（圖／翻攝自YouTube）

▲白洲迅、足立梨花是戀人以上的好友。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼足立梨花高中造型和林依晨相似。（圖／翻攝自YouTube）



