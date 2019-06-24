蔡徐坤、周潔瓊被爆戀情！　網揪證據「微博用情侶頭像」…粉絲傻眼嗆爆

記者李湘文／綜合報導

藝人蔡徐坤參加《偶像練習生》大紅，成為男團「NINE PERCENT」C位出道，在微博擁有超過2500萬粉絲，堪稱目前最當紅的大陸偶像之一。不過，他近日突然被爆出談戀愛，對象是前南韓女團「Pristin」的陸籍成員周潔瓊，2位知名偶像的緋聞迅速引起關注，衝上微博熱搜榜第一名。

▲蔡徐坤、周潔瓊傳出緋聞。（圖／翻攝自微博／蔡徐坤、周潔瓊_OFFICIAL）

有網友在豆瓣論壇率先爆料，質疑：「蔡徐坤周潔瓊他倆這是情侶頭像嗎？」並附上雙方的微博截圖，引起外界關注。網友對照2個人的頭像，蔡徐坤穿著米色格子西裝外套，微微低頭，只露出右邊側臉；周潔瓊也穿著樣式相仿的衣服，露出左邊側臉，正仰頭看著樹上的花，在風格上稍有幾分神似。

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▲蔡徐坤、周潔瓊的微博頭圖被質疑是「情侶頭像」。（圖／翻攝自微博／蔡徐坤、周潔瓊_OFFICIAL）

▲網友在論壇發文提出質疑。（圖／翻攝自微博）

不過，除了這2張微博頭像之外，網友就沒有提出更多戀愛證據，引來雙方粉絲吐槽「太假了」、「就這樣？還以為有什麼實錘」。蔡徐坤工作室也向《新浪娛樂》否認緋聞，透露最近正忙著錄製新歌、拍攝MV：「他每天在忙著做音樂，時間都不夠用。」直言跟周潔瓊戀愛的爆料就是「沒有的事」。

▲蔡徐坤、周潔瓊的緋聞雖然沒有實質爆料，卻還是衝上微博熱搜榜。（圖／翻攝自微博）

事實上，蔡徐坤人紅是非多，在2018年剛出道的時候，還曾被爆出跟一位綽號「天津金泫雅」的網友Yuki戀愛，只因為女方總是會提前PO出和蔡徐坤微博相似的內容、照片。然而，後來粉絲就發現截圖時間點不對，揪出這份爆料其實是有人造假，才讓蔡徐坤的烏龍緋聞平息下來。