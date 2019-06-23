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正妹選手「邊表演邊嘻笑」自豪：我是划水怪！孫燕姿看傻..孟美岐直接氣哭

記者李玟儀／綜合報導

大陸綜藝《明日之子》水晶時代近日開播，由孫燕姿領銜擔任星推官，其他還有華晨宇、毛不易、孟美岐、宋丹丹等，節目將打造女性新時代音樂榜樣。只是第一集就有衝突畫面，一名選手陳姝君對待表演的態度，讓孟美岐當場氣哭。

▲▼《明日之子》選手讓孟美岐氣到哭。（圖／We TV提供）

▲▼陳姝君開心自稱「划水怪」。（圖／We TV提供）

▲▼《明日之子》選手讓孟美岐氣到哭。（圖／We TV提供）

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陳姝君一開場自我介紹稱自己外號是「划水怪」，一般在演藝圈業界稱「划水」都是指藝人表演時動作馬虎、偷懶，但她拿來介紹自己時，語氣卻是有點沾沾自喜，當時孫燕姿一聽就露出有點詫異的表情。

沒想到陳姝君接下來說的話讓老師們更難以接受，明明這是一檔歌唱類型節目，她卻說「我其實不太會唱歌」，孟美岐立刻露出疑惑的表情，她接著說：「但是我就是那種天降好運，然後給我選上了你知道吧，然後我就來了！」這時連孫燕姿也一臉困惑。

▲▼《明日之子》選手讓孟美岐氣到哭。（圖／We TV提供）

▲陳姝君唱歌超不走心。（圖／We TV提供）

果然一開口唱歌，陳姝君就不停跑調，中途搶拍、大走音連自己都感受到了，嘴上雖然繼續唱著歌，但突然瞪大眼睛，看起來頗心不在焉。曲畢華晨宇老實地說：「我沒有辦法點評妳，因為妳自己也知道，妳其實沒有認真在唱。」

另一位星推官，同時也是負責運營「火箭少女101」活動的公司老闆龍丹妮也不滿地說：「妳自己知道妳唱得不夠好嗎？」陳姝君笑著回嘴：「我好像感受到了。」龍丹妮接著表示：「我看到妳的簡歷說外號叫做『划水怪』，但是我真不希望妳把『划水怪』這3個字變成妳的標記。」或許是受到了嚴厲的批評，陳姝君臉色開始凝重。

▲▼《明日之子》選手讓孟美岐氣到哭。（圖／We TV提供）

▲▼孫燕姿面露難色，華晨宇直接挑明無法點評。（圖／We TV提供）

▲▼《明日之子》選手讓孟美岐氣到哭。（圖／We TV提供）

孟美岐接著開口：「我覺得妳很幸運...。」但說到一半就激動到哭了，「我一直都是個不是那麼幸運的人，我今天所有得到的一切，都是靠我的努力、我的認真、我付出的所有得到的，我從來不會划水。」她哭紅了鼻子反問陳姝君：「為什麼妳會這樣子去對待這樣一個機會？」

▲▼《明日之子》選手讓孟美岐氣到哭。（圖／We TV提供）

▲▼《明日之子》選手讓孟美岐氣到哭。（圖／We TV提供）

▲▼《明日之子》選手讓孟美岐氣到哭。（圖／We TV提供）

▲孟美岐更是直接氣到哭。（圖／We TV提供）

孟美岐接受節目組訪問時吐露心聲，其實並不是討厭幸運的人，但每個人不應該抱著僥倖的心理，「妳的能力不夠，OK，但是不能在舞台上做一些不尊重舞台的表現，態度要是認真的。」

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明日之子, 孟美岐, 孫燕姿, 毛不易, 華晨宇, 龍丹尼, 宋丹丹, 陳姝君, 划水, 划水怪

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