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H.O.T.確定再開合體演唱會！　才宣布2hrs「就被警告違法」…粉絲全傻眼

記者張筱涵／綜合報導

南韓第一代偶像男團H.O.T.（에이치오티）24日突上傳一段短片，看到最後發現竟然是他們的合體演唱會消息，叫忠實粉絲都激動不已。

▲H.O.T.要開合體演唱會。（圖／翻攝自Instagram／highfive_of_teenagers_official）

▲H.O.T.要開合體演唱會。（圖／翻攝自Instagram／highfive_of_teenagers_official）

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H.O.T.官方Instagram在24日上午更新短片，可以看見一開始就以打字特效寫下「This is the message from（這則訊息來自）」，接著就出現了H.O.T.當年開演唱會的精彩片段，這也是他們睽違1年再次舉辦的合體演唱會。據韓媒《spotvnews》報導，他們演唱會日期定在9月21、22日，場地則是可容納近1萬5000人的高尺天空巨蛋召開。

粉絲看到這突如其來的好消息都激動不已，「等超久的啦」、「天啊，終於！太感謝了」、「真的很謝謝哥哥們」。另外，其實在2018年舉辦的合體演唱會因為「H.O.T.」的商標權是隸屬於SM娛樂前任理事金京旭，當時並沒有和主辦單位達成協議最後以「High-five Of Teenagers」為名義合體。

▲H.O.T.要開合體演唱會。（圖／翻攝自Instagram／highfive_of_teenagers_official）

▲H.O.T.要開合體演唱會。（圖／翻攝自Instagram／highfive_of_teenagers_official）

▲H.O.T.要開合體演唱會。（圖／翻攝自Instagram／highfive_of_teenagers_official）

▲H.O.T.開演唱會都以High-five Of Teenagers名義。（圖／翻攝自Instagram／highfive_of_teenagers_official）

與之正在進行訴訟的金京旭對外表示，「現在H.O.T.的商標權訴訟還在進行當中，聽到9月要開演唱會的消息感到遺憾，雖然不知道他們會以怎樣的方式避開，但這個消息看起來就像要直接挑戰商標權，其實上周五『商標權無效』才被駁回而已，整個訴訟都還沒結束的狀況下要出來，假處分申請是不可避免的。」

▼H.O.T.合體演唱會預告。（影片／取自highfive_of_teenagers_official IG，如遭刪除請見諒）

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