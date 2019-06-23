裵珍映撒嬌：你們不要笑我～狂對鏡頭親親！公開新男團出道時間

記者吳孟庭／綜合報導

南韓限定團體Wanna One出身的成員裵珍映，今（23）日抵台遇上長榮罷工換班機，坦言在飛機上睡飽、睜開眼驚訝都還沒到達，但也因此睡了一個好覺。晚間在LEGACY MAX信義劇場舉辦個人首次在台見面會，他多次向粉絲撒嬌：「你們不要笑我嘛！」，只要一個動作就讓全場1200粉絲叫瘋，他也公開即將以男團出道的正確時間。

▲裵珍映粉絲見面會。（圖／記者黃克翔攝）

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裵珍映開場以粉紅西裝粉墨登場，演唱大前輩東方神起的《HUG》，引起在場粉絲狂叫，聲音大到彷彿可以劃破屋頂。「今天也來好多人呢！等很久了嗎？」裵珍映一開口就關心，「外面是不是下雨了？不可以淋雨喔，沒有帶雨傘嗎？不可以感冒喔！」

演唱完《Produce 101》第二季參賽時表演過的《Oh Little Girl》，裵珍映換上深色襯衫，釦子解開，領口岔開深V，隨著《The Hill》音樂與舞者跳著魅惑舞姿，期間做出俯臥撞擊地板等高難度又性感爆棚的動作，他表示這首歌曲是由他親自編舞，就是要讓粉絲嗨到噴鼻血。

▲▼裵珍映粉絲見面會。（圖／記者黃克翔攝）



下一首則是演唱Wanna One小分隊No.1的《11》，雖然少了朴志訓與賴冠霖，粉絲高聲喊出應援口號，讓他一點都不孤單。接著換上白色T恤與牛仔褲，大跳小賈斯汀（Justin Bieber）招牌歌曲《Baby》，讓全場跟著音樂一同高歌。

裵珍映在聊天環節中時常逗笑粉絲，一下學台下歌迷癡癡看著他的模樣，一下還對著鏡頭作勢親吻，讓粉絲開心到不行。在「裵珍映三大不可思議」中，他被調侃每次拍照，頭部都會歪斜一邊呈現45度角，他「丟臉轉生氣」對粉絲撒嬌，「大家不要笑嘛～不然大家教我嘛～」

接著他還作勢怒了，表示他明明都吃很多，卻被粉絲嫌吃太少，要求主持人好好訓一下粉絲，不過當主持人要求他說出今天吃了什麼，他又心虛說：「欸！我為了和台北粉絲見面，覺都沒睡好，所以今天也都還沒辦法吃太多。」

▲裵珍映粉絲見面會。（圖／記者黃克翔攝）

原來裵珍映今天從香港出發來台，遇上台灣罷工事件，雖然緊急改班機，但飛機還是大抵累（Delay），「本來說（航程）會花2個小時，但睜開眼睛還沒到，問了一下原來我們飛機delay一小時才起飛，但我都在睡覺，所以沒關係，讓（本來沒睡好的）我睡得很香。」

▲▼裵珍映粉絲見面會。（圖／記者黃克翔攝）

裵珍映離開Wanna One後，將隨公司計畫組新團體CIX，本來只公開會在下半年出道的消息，但他今天向粉絲透露確切時間，表示近期正忙碌地準備許多活動，「我將在7月再次出道」。

此外在今年剛滿19歲（韓國年齡為20歲）的他，也談到「轉大人」的心情，「還沒到20歲以前非常期待，以為成年了是一種『啊！我自由了』，但結果發現是一樣的，不過我總是心裡想著大家的這件事情是不會變的。」另外雖然粉絲最愛他性感的表演，但他也希望自己能夠同時完美具備lovely、sexy、cutie三種模樣，「我會成為能夠消化這三種風格的裵珍映。」最後則帶來最新歌曲《끝을 받아들이기가 어려워（Hard To Say Goodbye）》結束3個小時的粉絲見面會。

▲▼裵珍映換上深色衣服跳性感舞姿。（圖／快拍提供）