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SOMI出道可惜犯了2大舞台缺失！參考宣美、請夏4女solo的完美示範

癮韓 多雲時晴

白日是學院裡的文學研究生，夜晚是KPOP習舞者與聆聽者。在韓樂這塊海域..

文／多雲時晴

2019年6月13日，帶著首季《PRODUCE 101》第一名光環的全昭彌（SOMI）終於發表了《Birthday》這張數位單曲，以solo歌手的身分出道。

▲SOMI出道犯下兩大舞台缺失！。（圖／翻攝自THEBLACKLABEL臉書）

▲SOMI終於以solo女歌手之姿出道。（圖／翻攝自THEBLACKLABEL臉書）

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若從2015年，SOMI在選秀節目《SIXTEEN》亮相算起，至今活躍於螢光幕前也有4年了。2016年，朴軫永（JYP）參加《一週偶像》錄影時，主持人Defconn曾問JYP當年為何在《SIXTEEN》淘汰人氣上位圈的SOMI？當時，JYP回答：「因為想要她再成長一點，像熟成才會有好吃泡菜那樣的感覺。」同時，JYP也強調SOMI在《101》的表現，讓他感到非常自豪。

▲SOMI終於出道，但舞台表演卻引起討論。（圖／翻攝自THEBLACKLABEL臉書）

▲但SOMI舞台表演後卻引起討論。（圖／翻攝自THEBLACKLABEL臉書）

她組的限定團體I.O.I解散後，SOMI幾經曲折，最後在2018年與JYP解除合約，轉向YG旗下藝人TEDDY所設立的The Black Label公司。正因為過往豐富的經歷，使大眾對於SOMI的作品懷有高度期待。以《BIRTHDAY》而言，活潑歡快的曲風與SOMI的形象相當契合，完全是她的守備範圍；然而，最近在音樂節目的表演播出後，SOMI往往會掀起一番討論。歌曲能否符合喜好本就因人而異，但在舞台呈現方面，或許仍有一些值得討論的空間。

服裝顏色與舞者過度重疊

Solo歌手要能撐起一個舞台，除了本身的實力外，與舞者的搭配也是一門藝術。如何在眾多舞者當中宣示自己的主角身分，服裝顏色便是最能直接吸引觀眾目光的方式。然而，當我們觀察6月15日《音樂中心》與6月16日《人氣歌謠》舞台時，會發現SOMI與舞者的服裝顏色近乎一致，都是黑白配與同一個色階的藍色。

▼音樂中心。（影片來源：YouTube MBCkpop）
 

▼人氣歌謠。（影片來源：YouTube SBS KPOP PLAY）

至6月20日的《M! COUNTDOWN》舞台，SOMI以全身白搭配著舞者們的紅衣白褲；不過，在舞台上，其實紅色衣服會比白色更加引人注目。

▼M! COUNTDOWN。（影片來源：YouTube Mnet K-POP）

在最近22日的《音樂中心》表演裡，SOMI終於穿上黃色裙子，並在穿著全黑的舞者裡顯得亮眼，但我還是很希望她能將上衣的黑色部分拿掉。
▼音樂中心。（影片來源：YouTube MBCkpop）

與其他solo女歌手相較，我們可以發現2018年10月在《Show Champion》宣美的《Siren》舞台，雖然她與舞者皆穿全黑，但衣服上的紅配綠圖飾，以及紅色短褲，仍舊能快速緊抓著觀眾的目光。

▼Show Champion。（影片來源：YouTube ALL THE K-POP）

其實，在音樂節目中，宣美與舞者著同色系衣服的情況並不常見。而曾與SOMI同為I.O.I團員的請夏，從solo出道開始在舞台上就必定與舞者的穿著有顯著之別，即使同為暗色系，也絕對會配上亮色的圖案及裝飾。

▼Music Bank。（影片來源：YouTube KBS World TV）

若繼續把宣美和請夏的舞台與SOMI相較，可以發現除了SOMI以外，其他solo女歌手的舞蹈通常都會有男舞者的加入。這也將帶出除了服裝以外，第二個關於「舞台層次感」的問題。

舞台層次感的美中不足

《BIRTHDAY》舞台是由SOMI與6位女舞者所構成，6位舞者皆從頭跳到尾，在走位過程中並沒有人員的增減。這樣的情形下，若SOMI的造型又無法立即突出她的主角身分，便會很容易使她像是7人女團的中心，而非一位solo歌手；同時，她與舞者也會不小心成為競爭關係，而不是互相加分的效果。

來看看寶兒（BoA）的這場《NEGA DOLA》舞台。雖然寶兒與舞者皆穿著紅色與白色，但男女舞者的互動及繁複的走位，使舞台看起來相當有層次感。同時，在表演中，會發現寶兒身邊多為男舞者，因此在鏡頭中也多與男舞者同框，這不僅能避免舞台過於單調，也可以避免觀眾的視覺被其他女舞者分散。

▼人氣歌謠。（影片來源：YouTube SBS KPOP PLAY）

對照之下，SOMI的表演並未使用道具、走位也多是在中心點前後與左右兩三步的距離間，並且幾乎沒有與舞者肢體接觸，可以說歌手與舞者間互動其實相當斷裂。甚至，當歌手一不小心沒有抓到鏡頭或並未將表情完美呈現時，觀眾的目光便會不經意移向舞者，使舞台不小心成為7人女團大亂鬥的現場，令人感到美中不足。

但若問是否有solo女歌手與舞者穿著一致，同時完美展現女王氣勢的例子也必然存在，那就是泫雅。在《RED》的打歌期，泫雅的服裝經常與女舞者同色系，但她仍舊以強勢的舞台能量，凝聚所有觀眾的目光。即便如此，歌曲後半段也仍加入與男舞者互動的動作，以此更加提高歌曲的層次感及舞台完成度，避免觀眾的視覺疲勞。

▼音樂中心。（影片來源：YouTube MBCkpop）

從6月15日至今天的打歌舞台，可以發現SOMI逐漸放下緊張感，展現出更多自信及怡然自得的面貌。但一位solo歌手的成功，不單只是歌手本身的明星感和能力，而是從服裝造型到舞蹈編排，各個要素都必須配合得當。儘管SOMI與公司可能還未完全掌握訣竅，但未來仍舊是值得期待的。

本文出自外稿作家：多雲時晴

白日是學院裡的文學研究生，夜晚是KPOP習舞者與聆聽者。在韓樂這塊海域潛水多年，終於浮出水面書寫，安撫自身躁動的靈魂。看更多請至粉絲團【癮韓】

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