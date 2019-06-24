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明知《不能是朋友》出軌渣⋯為劉以豪網掉坑！　4新劇「大毀三觀」看上癮

偉士牌電視筆記 偉士牌電視筆記

胃口很好的電視迷。從小跟在阿嬤身邊看電視，養成了熱愛看電視的習慣，樂於..

文／偉士牌電視筆記

當劉以豪甩開暖男形象，變成一個背叛10年女友的渣男，還強迫郭雪芙當他的「朋友」，所有人瞬間眼睛一亮，默默追起了偶像劇《我們不能是朋友》。過去電視劇男主角講求「暖男人設」，現在有4部熱播中的新劇，顛覆了觀眾刻板印象，男女朋友或婚姻關係感情出軌、畫面尺度總在18禁關卡剎車，有的還很灑狗血，人稱「三觀盡毀」，但，觀眾一邊皺著眉頭，又忍不住看上癮！

台劇《我們不能是朋友》：厭了10年女友，渣男婚前出軌

▲▼《我們不能是朋友》是婚前出軌的故事。（圖／翻攝自臉書／我們不能是朋友）

▲《我們不能是朋友》是婚前出軌的故事。（圖／翻攝自臉書／我們不能是朋友）

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《我們不能是朋友》描寫的是現代男女最憎恨的「出軌」，這次是婚前出軌，劉以豪是多金的股票交易員，有個交往10年的女友，某天邂逅了追著收據跑的郭雪芙，被這股純真心動了，哪怕女主角早有論及婚嫁的男友，還是強勢追求。觀眾最皺眉的莫過於，男主角幹嘛不先分手，再來追你愛上的？

出軌的人總有各種理由，釋放不被原諒的情感，男主角甚至提出金錢誘惑，想要女主角陪過夜，就在以為難以動搖的時候，兩人還是失控擦槍走火，背叛了他們的戀人。離奇的是男主角渣度高，撩妹技術很「泰劇」，可以隨時把人抱高高、強勢壁咚，開口就調情「吻我」，隨時讓人很想報警（看泰劇往往都是這種心情），當關燈撫摸讓人慾望高升，下一秒又回到普通級，出軌戀雖然挑戰觀眾接受度，但是大家邊看又一邊默默舉手「我可以。」值得一提的是，這部戲的導演是馮凱，過去執導過八點檔《懷玉公主》、《飛龍在天》、《一家人》，以及偶像劇《天國的嫁衣》和《綠光森林》等，處理多角愛情糾葛很有經驗。

韓劇《春夜》：結婚倒數不開心，和藥師「做朋友」

▲▼《春夜》。（圖／翻攝自韓網）

▲《春夜》描述即將結婚的女主角，和男主角之間曖昧的關係。（圖／翻攝自韓網）

「如果妳對他有興趣，妳就是劈腿了。」對《春夜》的女主角韓志旼來說，邂逅男主角丁海寅，無法將內心的悸動表現出來，因為，她有一個論及婚嫁的男友，交往多年，雙方家長都認為結婚只是倒數計時，但就在這時候，她越來越不接受這樣的「愛情終點」。

《春夜》描述愛情淡了，又勇於面對後果的過程，有網友形容男女主角是「精神出軌」，女主角男友裝瞎看不見變質的感情，反而加速提醒觀眾，放開比死守更重要。而丁海寅的人設埋哏很多，他是一個藥劑師，更是個未婚單親爸爸，兒子留在老家生活，孩子的媽媽不告而別，因為對有男友的女子心動了，生活中又多了一樁煩惱。男女主角雖然約好「做朋友」，相處上總有種隱瞞世人的緊張感，故事整體來說沒有添油加醋地灑狗血，也許不算挑戰三觀，只是溫和的氛圍中，突然殺出一句直搗人心的對白，令人久久難以忘懷。

泰劇《吹落的樹葉》：變性美女愛上姑父，為復仇勾引親爸！

▲▼泰劇《吹落的樹葉》劇情大灑狗血。（圖／翻攝自YouTube／CHANGE2561）

▲泰劇《吹落的樹葉》描述變性美女勾引親爸，又愛上已婚姑父的虐戀。（圖／翻攝自YouTube／CHANGE2561）

泰劇最拿手的就是灑狗血劇情，完全不輸台灣八點檔，各種超越華人觀眾想像的內容，都有可能發生，因此近年得以掀起一波追劇熱潮。例如這部《吹落的樹葉》，光是劇情大綱就已經網路轟動一把，故事描述性別認同障礙的Nira，長大後接受變性手術成為女人，沒想到媽媽卻意外身亡，為了報復爸爸，放棄原本美好未來，回到泰國展開復仇計畫。

《吹落的樹葉》改編自同名小說，扮演變性美女的Nira是《初戀那件小事》的平采娜（Baifern），第一集就火速交代她飽受歧視、虐打的成長環境，只有Puch演的姑父曾給過一絲溫暖。故事除了描述她勾引爸爸報復，還接近已婚的姑父，又要上演小三大戰正宮的場面，潑水、扯頭髮的激烈衝突少不了，加上原作是悲劇收場，泰劇又重視「因果報應」，男女主角踩在不倫火線上的戀愛，也可能受到報應論影響，打碎觀眾既定印象，無法預料下一集會有多殘酷，成為追劇觀眾最大的樂趣。

日劇／可以不可以：她點頭陪睡治初戀不舉，然後被甩了！

▲▼深夜劇《可以不可以》描述不舉帥哥重逢初戀女友，身體出現奇蹟的故事。（圖／翻攝自推特／可以不可以官方推特）

▲《可以不可以》女主角重逢初戀，為了幫對方重振雄風答應陪睡。（圖／翻攝自推特／可以不可以）

日劇的世界觀、價值觀、人生觀本來就存在各種顛覆，《可以不可以》（カカフカカ）雖然是愛情故事，但是主角間的複雜關係，又挑戰了觀眾的理解力和接受度。該劇改編自石田拓實的同名漫畫，森川葵是一個自卑的打工族，在分租屋中重逢了初戀，更驚訝的是，初戀低潮不舉2年，為了幫男主角重振雄風，答應陪睡到天亮，原本說好「純睡覺」，結果身體完全失控，連故事都跟著全面失控了！

《可以不可以》在日本影音平台TVer造成高瀏覽量，每集播出網路播放量坐二望一，以小成本深夜劇來說，比其他黃金時段的大劇迴響還熱烈。男主角中尾暢樹可說是全劇最大的「顏值誘惑」，他外型頹廢、戲服永遠只有一件灰色上衣，但是像小狗般無助求救的眼神，秒讓女主角什麼都答應，各種摟抱POSE充滿粉紅遐想，台詞「可以把手伸進去嗎」、「啊！我Ｏ了」、「好久沒有晨勃了」更是直逼限制級，偏偏對女主角的心意模糊不清，答應交往，又答應分手，男配角趁機介入，三角關係越來越複雜，快把追劇粉絲逼瘋啦！

同場加映：泰劇《新鐵石心腸》！三觀盡毀又絕處逢生

▲▼《新鐵石心腸》灑糖。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲《新鐵石心腸》虐戀劇情挑戰三觀。（圖／翻攝自YouTube／One31）

講到「毀三觀」，很多人會想起這部泰劇《新鐵石心腸》，因為剛播完大結局，因此不算是熱播中的新劇，不過這部也是「三觀盡毀」等級。電視劇改編自12年前的夯劇，男主角是小三私生子，被惡毒正宮差點淹死，長大後回來報仇，故事中小三雖然善良，但是承受破壞家庭的原罪；正宮被描述極度惡毒，其實也是婚姻的受害者。男主角為了報仇，睡了女主角的姊姊，因為無法原諒兒時遭到霸凌。

男主角對復仇的執著，甚至衝動強暴女主角，隨後報應一個接一個襲來，處於絕境之中，付出極大的代價。12年前虐戀劇情轟動泰國，外銷到大陸播出時，因為劇情無法過審刪減畫面，私生子改成孤兒，新版則大幅度改編，強暴戲刪除，但是仍保留「睡姊姊」的爭議情節，對觀眾又是一大殘酷，所幸新版強調愛情的救贖意義，撫平了12年前的遺憾，觀眾滿意度極高。

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不能是朋友, 可以不可以, 吹落的樹葉, 春夜

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