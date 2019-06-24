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趙心妍生女2年「仍有G罩杯滿滿母奶」　一次升級2 Cup胸部就多10kg！

記者張筱涵／綜合報導

美女書法家趙心妍（趙芸）2017年生下女兒「ㄆㄤㄆㄤ」，曾經透露罩杯從E變到G光是胸部就重10公斤，日前透露現在已經產後2年了卻還是有母乳的困擾。

▲趙心妍擁有曼妙好身材。（圖／翻攝自Facebook／趙心妍）

▲趙心妍擁有曼妙好身材。（圖／翻攝自Facebook／趙心妍）

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趙心妍懷孕時最胖到77公斤，產後才花了6個月的時間就瘦了20公斤，但胸部部分還是在脹奶，當時被醫生告知「胸部就重10公斤」，罩杯還升級到G罩杯。沒想到ㄆㄤㄆㄤ都已經2歲了，她每天吃著網路上說可以幫助退奶的麥芽水和韭菜一點用都沒有：「我還是全母奶媽媽！」

▲趙心妍擁有曼妙好身材。（圖／翻攝自Facebook／趙心妍）

▲趙心妍常吃韭菜也還是有滿滿的母奶。（圖／翻攝自Facebook／趙心妍）

困擾的她決定上網求助，網友們也認真建議可以吃水梨、蚵爹或是繼續現在的食譜，因為體內調整並不會短期見效，可能要再有耐心一點，另外也有網友建議現在停止親自餵奶，久了之後就會退了。

事實上，趙心妍剛生完時，短短3天就擠出20袋母奶，她也曾在又再擠出4袋後拍下認證照笑說：「我覺得我是一頭母牛！」網友輪番稱讚餵母奶的好處，「有哺乳的母親，身材恢復得快」、「剩下的可以做公益和母乳皂」、「很多新手媽咪會很羨慕妳。」其中有人留言「證明罩杯不是假的」，她也自信回應：「真材實料！」

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