(G)I-DLE編舞「舒華完全被擋30秒」！看看三大6人女團完美範例

文／多雲時晴

從第一季的《Produce 101》到《Unpretty Rapstar》第三季，(G)I-DLE隊長田小娟的表演實力，早已受到大眾肯定。去年5月(G)I-DLE正式出道後，在歌唱與舞蹈之外，小娟的「製作人」身分更引人注目。出道曲〈LATATA〉順利拿下《M! Countdown》、《THE SHOW》的冠軍，可見她們對於市場主流的判別，以及音樂類型的評估，都掌握得相當得宜。因此，在眾多因素交織下，(G)I-DLE亮相後，便成為我相當看好的新人團體之一。

▲(G)I-DLE正以新專輯回歸樂壇。（圖／翻攝自(G)I-DLE臉書）

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從〈LATATA〉至最新的〈Senorita〉，這三次回歸在音樂內容中，可以見到她們在「聽覺」方面不斷尋求突破的決心；相較之下，(G)I-DLE在「視覺」呈現上卻一直沒有顯著進步，舞蹈始終缺乏替歌曲加分的功能。因此，在撇除運鏡與剪接效果的直拍版本中，和其他六人女子團體的比較下，也許更能清楚說明(G)I-DLE的「不同」之處，究竟為何。

隊形編排單調，走位缺乏新意

6人團體若要抓住中心點並顯得對稱，經常會使用「2-1-2-1」來變化隊形。然而，此種排列之缺陷，在於中心點必須重疊，因此最後一排的成員會完全被遮蔽。但在〈LATATA〉中，下圖兩種「2-1-2-1」隊形居然涵蓋超過全曲一半的分量；換言之，6人全部呈現在觀眾眼前的時間其實非常短暫，經常有人會被前排成員擋住。

▲(G)I-DLE「2-1-2-1隊形排列」。（圖／翻攝自CUBE官方YouTube頻道）

▲(G)I-DLE「2-1-2-1變化隊形」。（圖／翻攝自CUBE官方YouTube頻道）

〈LATATA〉作為(G)I-DLE的起點，因為沒有其他作品可供比較，進而缺乏討論空間。但是緊接著，在第二次回歸的〈HANN(Alone)〉中，除了先前大量使用的「2-1-2-1」外，副歌更全部運用「1-2-2-1」隊形。同時，四個八拍被擋住的成員都是美延，意即在歌曲最重要的段落，乍看之下卻像是五人團體，美延居然完全沒有亮相。

▲(G)I-DLE「1-2-2-1隊形」。（圖／翻攝自CUBE官方YouTube頻道）

其實，「1-2-2-1」隊形也常見於其他六人女團中，例如Apink的〈I'm so sick〉副歌前半段，恩地雖與普美重疊，但時間僅有兩個八拍；同時副歌後段是由恩地負責，如此編排還增加了些許登場的驚喜感。而恩地身為團體主唱，存在感本就相當強烈，因此舞台並不會因這樣的編排失衡。

▲同樣為6人女團的Apink編舞，重疊部分較少。（圖／翻攝自Apink官方YouTube頻道）

另一組六人女團是GFRIEND，〈LOVE WHISPER〉副歌幾乎全部使用「1-2-2-1」的隊形，一直都有成員與中心點重合；然而她們採用二個八拍走位一次的方式，讓前後成員皆有所交換，被遮住的成員並非固定一人，因此顯得較為平均且流動性強。



只要是六人女團，就一定有人被擋住嗎？我想AOA〈Bingle Bangle〉的編排是一個優秀範例。歌曲中，舞蹈動線幾乎沒有人被遮擋，所有人都獲得非常完整的表現空間，隊形也能走出許多新花樣。（再說AOA也不是一開始就6人，是經過快速調整後的結果。）

消失的優點與刀群舞

初次欣賞〈HANN(Alone)〉舞台時，誤以為是運鏡角度的緣故，造成她們手部動作看起來不一致的錯覺。然而，仔細觀看完練習室直拍後，便清楚地發現，(G)I-DLE確實沒有做到一百分。

〈HANN(Alone)〉的舞蹈特色在於充滿流動性的肢體展現，也正因如此，「整齊」成為相當艱鉅的目標。若細看每位成員的肢體動作，會發現她們都非常認真，身體律動感也相當不錯，但以現階段而言，她們可能還欠缺將身體律動調成一致的默契。換言之，這種過度強調流線與手部動作的舞風，其實並不太適合現在的(G)I-DLE。

▲(G)I-DLE新曲〈Senorita〉後方舒華直接被擋30秒。（圖／翻攝自YouTube／1theK (원더케이)）

有趣的是，新曲〈Senorita〉仍然運用大量的手部動作。當然，這項編舞特色與拉丁風格相當契合，但「隊形」與「整齊度」的問題，(G)I-DLE仍未能克服。

這樣的缺點在showcase舞台便已顯現，在舞蹈直拍中，更是表露無遺。最令人不解的，是在歌曲結束前，有長達八個八拍的時間，她們只悄悄將「1-2-2-1」隊形，讓小娟、穗珍向前走，微幅移動至「2-1-2-1」；而站在最後的舒華就這麼直接被擋住三十秒。這和一般女子團體平均二至四個八拍便輪轉位置的設計，有顯著之別。



從目前音樂節目的舞台表現而言，小娟與穗珍明顯較其他團員更游刃有餘。與其說二人真的實力超群太多，不如說是因為其他團員尚未有適當機會進行潛能開發。

一個團體中若人氣、份量極度不均會有什麼後果？公司CUBE早已有切身經驗。然而，若(G)I-DLE仍以如此步伐前行，不禁令人感到可惜──因為她們絕對有實力更上一層樓，不該僅止於此。因此，在人才輩出、競爭激烈的偶像世界裡，如何掌握自身的優勢及定位，是(G)I-DLE與CUBE在現階段，必須嚴肅思考的課題。

多雲時晴

白日是學院裡的文學研究生，夜晚是KPOP習舞者與聆聽者。在韓樂這塊海域潛水多年，終於浮出水面書寫，安撫自身躁動的靈魂。看更多請至粉絲團【癮韓】

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