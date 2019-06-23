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後悔幫更生人親哥介紹工作　網爆《噬罪者》他「陰謀論」：全身發毛！

記者李欣容／綜合報導

莊凱勛在《噬罪者》中飾演更生人王翔，透過弟弟王杰（曹晏豪 飾）介紹，在唐娟（蔡淑臻 飾）家當小愛（金凱德 飾）的司機，因為一場車禍，王翔是更生人的事情被曝光，王杰懊悔替哥哥介紹工作，但卻有網友在PTT上點出陰謀論：「感覺是弟弟去爆料的。」

▲▼ 《噬罪者》第5集爆陰謀論 。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲曹晏豪在《噬罪者》中飾演王杰，演技獲得好評。（圖／翻攝自愛奇藝）

王杰從出場開始維持好好先生形象，愛女友，孝順，又對剛出獄的哥哥百般照顧，事業也頗有一番成就，但就在發現他偷吃人妻唐娟之後，整個人設大走鐘。

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▲▼ 《噬罪者》第5集爆陰謀論 。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲莊凱勛飾演的更生人王翔在回歸社會上遇到問題。（圖／翻攝自愛奇藝）

第5集中，王翔因為幫助車禍人士，善心畫面被小愛PO到臉書，接著電視台開始報他是「正義哥」，但隨後又有人指出他其實多年前殺過人，根本不正義，讓好不容易回歸社會的他面臨第二波考驗。

接著開始有人在王翔家門張貼海報，說他是殺人犯，他知道家已待不下去，想離開，王杰勸不動哥哥，突然猛撞牆，大喊：「我早就知道你恨我，你嫉妒我對不對！」

▲▼ 《噬罪者》第5集爆陰謀論 。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲曹晏豪的角色讓觀眾捉摸不定。（圖／翻攝自愛奇藝）

不少網友在猜，王杰從小就愛跟著哥哥，對哥哥的愛無法言語，但從以前到現在，哥哥不管是對過世的曉君（蔡瑞雪 飾），還是女友雯青（夏于喬 飾），都比對他還要好。

紛紛在PTT討論兄弟之間的矛盾情感，「是不是王杰接著哥哥的後面搞破壞」、「感覺是弟弟去爆料的」、「感覺花是弟弟毀的，覺得哥哥憑什麼把外人看得比自己重要」、「弟弟雖然跟哥哥很好，但有時會對哥哥出現敵意，有點矛盾」、「一哭二鬧三上吊的概念，王杰以為這樣哥哥會心軟留下，另外也展現王杰情緒控制問題的一面」。

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噬罪者, 莊凱勛, 夏于喬, 曹晏豪, 蔡瑞雪, 蔡淑臻

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