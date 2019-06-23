BY2拼選秀卻甩飛耳麥！　「Yumi一把抓回繼續唱」網讚實力超強：這才是偶像水準

記者張筱涵／綜合報導

團體BY2今年1月8日宣布不續約海蝶音樂，接下來所有活動都由BY2工作室來處理策劃，首先第一步就是讓她們站回舞台表演，日前勇於參加大陸選秀節目《明日之子》，就是希望外界能看見「實力」而不是花邊緋聞。

▲BY2以《明日之子》作為唱跳舞台的新起點。（圖／翻攝自臉書／BY2）

BY2在《明日之子》面試中表演2011年發行的經典曲《DNA》，沒想到一個甩頭轉身的動作讓Yumi的耳麥直接飛掉，但她不只眼神無絲毫動搖、跳舞力道和動作也沒有因此不到位，順其自然地抓著耳麥繼續表演，到了該唱歌的地方就拿起來唱，叫其他參賽者也相當佩服：「應變能力好棒。」

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▲Yumi耳麥掉了也不慌不忙。（圖／翻攝自微博／芒果娛樂）

其實BY2出道於2008年，擁有《你並不懂我》、《我知道》、《愛丫愛丫》等多首代表曲，唱跳實力早已受到外界肯定，只是她們的最後作品就停在2017年3月3日發行的《愛又愛》，就這樣過了2年都沒有新作品，作品反倒被花邊緋聞取代成了外界關注焦點，這也是她們這次會想參加選秀節目的原因：「我們大概從4、5歲開始就表演到現在，除了舞台我也想不出來其他能做的事情，沒有什麼比這個還能讓我們更快樂。」

實力和努力是不會辜負自己的，「BY2實力」也在節目播出後於23日一早登上微博熱搜，網友們看了影片都說「這才是偶像該有的水準」、「可以說聽她們歌長大的了，重新出發，加油」、「盡情地釋放吧」、「感動哭了，優秀的人不管經過多少年都是如此優秀，BY2重新出發，盡情發光發熱吧」。

►BY2《明日之子》舞台影片。



▲「BY2實力」登熱搜。（圖／翻攝自微博）

▲網友反應。（圖／翻攝自微博／芒果娛樂）