獨／打造香奈兒等級重機店　陳為民聯手愛兒砸千萬操刀

記者蕭雅玲／台北報導

陳為民砸千萬獨資開重機部品店，店面還在裝潢，但他卻已忙了大半年，並與遠在加拿大的兒子天天視訊討論裝潢等事宜，兒子為了老爸的店，不僅上網幫忙找設計圖，就連到西班牙旅行，也搜集當地特色小店的照片，父子聯手打造出一間有「溫度」的重機部品店。

▲陳為民玩重機資齡超過30年。（圖／翻攝自陳為民Facebook）

陳為民玩車資齡超過30年，每次到重機部品店買東西，都可看到店內堆滿貨品像倉庫外，且還會聞到濃郁的塑膠與皮革味道，所以這回自己開店，便決定要開一家像CHANEL般的重機精品部品店。

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他說，剛開始把開店的消息跟兒子說的時候，兒子便給了他很多建議，甚至還幫忙找了很多參考圖片，讓他可以跟設計師討論，最後才決定要做一間像英國特色咖啡店般的重機部品店，並砸了兩百多萬元裝潢，且隔了一小區塊是咖啡廳，再砸80萬元買了一台頂級咖啡機，就是希望拉近距離，讓車友上門可以感受到店內的「溫度」，不會覺得店裡像倉庫般的凌亂。

▲陳為民的重機精品店兒子是幕後最大功臣。（圖／記者蕭雅玲攝）

陳為民坦言開這間店「真的沒想要賺錢」，但他也認為只要認真經營「絕對不會賠錢」。在決定開店時，他曾想過要兒子回來幫忙，「但小孩大了，他有自己世界，他在加拿大雖然不是什麼很好的工作，在那個地方可以平平穩穩的過，拿到比台灣合理人性的工資」，所以後來就打消把兒子找回台幫忙的念頭。

他說，這次開店，26歲的兒子是幕後最大功臣，「他給我很多想法，像我店面的風格，就是他跟我一起討論，他給我意見，所以最後才決定做英式風格的部品店」，後來父子倆透過視訊聯手找設計圖，兒子每天工作回家就是上網幫他找資料，花了許久才決定要打造一間仿造倫敦街頭百年老店的小咖啡店外觀。

▲陳為民噴千萬開店不擔心賠錢。（圖／艾迪昇）

陳為民透露，兒子自大學畢業後，在加拿大工作無法常常請假，所以很少回台，平時父子倆都是靠視訊聯繫感情，對此他自豪說：「沒幾個爸媽、也沒幾個兒子，可以天天跟老爸視訊兩小時，很多時候我們都是視訊開了，他在玩電腦、我在玩模型，沒事會聊個兩句，視訊就這樣一直開著，就是想知道彼此在做什麼！」