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修杰楷傲嬌臉：每天都被大小姐纏著！　釣出梧桐妹「真心告白」網全融化

記者潘慧中／綜合報導

梧桐妹（Angel）是賈靜雯與前夫孫志浩的女兒，也是咘咘、Bo妞同母異父的姐姐，她日前回台灣慶祝14歲生日，把握時間和家人們出遊，只不過，修杰楷21日在Instagram限時動態上傳開車載她的畫面、並開玩笑說：「每天都被這位大小姐纏著！」

▲▼修杰楷傲嬌臉釣出梧桐妹真心告白。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

▲▼梧桐妹和修杰楷感情很好。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

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▲▼修杰楷傲嬌臉釣出梧桐妹真心告白。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

畫面中，可以看到修杰楷身穿白T和黑襯衫，戴上墨鏡開車，隨著鏡頭移動，梧桐妹的頭慢慢從他的正後方竄出來、頻頻扮鬼臉，他則是維持嚴肅又傲嬌的模樣，兩人互動相當有趣。

▲▼修杰楷傲嬌臉釣出梧桐妹真心告白。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

▲修杰楷開玩笑說「每天都被這位大小姐纏著！」（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

修杰楷開玩笑說梧桐妹一直纏著自己，「我真的已經結婚了，怎麼聽不懂呢！？」並附上2個哭笑不得的表情符號。梧桐妹看到後則在IG限時動態回應：「纏著你因為愛你啊！blah blah blah我聽不懂。」感覺得出來兩人感情真的很好。

▲▼修杰楷傲嬌臉釣出梧桐妹真心告白。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

▲梧桐妹脫口告白修杰楷。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

事實上，修杰楷日前特別和賈靜雯到上海參加梧桐妹的畢業典禮，老婆的前夫孫志浩也有到場，事後被問到此事，他大方說：「是第一次碰到（孫志浩），那是小孩很重要的一刻，以她為主。」回憶起初次和Angel相識的時候，他則笑說：「我們是她8歲的時候認識的，我也會對她囉唆，她現在是一個小大人了，跟她比較像是朋友。」

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修杰楷, 咘咘, 賈靜雯, Bo妞, 梧桐妹

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