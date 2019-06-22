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太妍突現身街頭開唱！　「壓軸飆出絕美高音」路人全爆雞皮讚嘆

記者張筱涵／綜合報導

南韓歌手太妍（태연）在台灣時間21日現身德國街頭演唱，神情認真投入於愛黛兒（Adele）經典曲目《When We Were Young》，美妙嗓音傳遍讓行人都忍不住駐足，就有人因此被吸引而拍下影片。

▲太妍21日現身德國街頭唱歌。（圖／翻攝自推特／read_2am）

▲太妍21日現身德國街頭唱歌。（圖／翻攝自推特／read_2am）

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推特網友21日上傳一張照片詢問「這是誰」，仔細看圖中綁著包頭穿著黑綠連身裙的正是少女時代隊長太妍，同時錄下多支影片表達讚嘆之意。在一連串上傳的照片、影片中可以看見太妍一連唱了多首歌，其中更演唱了高難度歌曲《When We Were Young》。

隨著旋律強弱，太妍以深厚功力時強時弱地演唱這首回憶歌曲，彷彿就在訴說著自己的故事般，唱到高潮處「Let me photograph you in this light. In case it is the last time（所以就讓我為你拍張照吧，倘若這是最後）」美妙歌聲更叫人聽得如癡如醉，她也投入到閉上雙眼唱出最後的高音，讓觀眾忍不住發出讚嘆聲。

▲太妍21日現身德國街頭唱歌。（圖／翻攝自推特／read_2am）

▲太妍以美妙歌聲詮釋愛黛兒經典曲目。（圖／翻攝自推特／read_2am）

事實上，太妍16日晚間和粉絲對談的過程中，透露了正為憂鬱症所苦且吃藥治療中，讓粉絲都相當擔心，但在和Red Velvet成員Yeri視訊電話截圖中還是笑容滿面，19日現身首爾仁川機場和21日在德國街頭演唱時時雖然沒有笑容但看起來身體狀況沒有受到影響。

►想聽太妍唱愛黛兒《When We Were Young》請點我。

▲太妍19日現身機場時多了鼻環。（圖／翻攝自推特／ineffablemoment）

▲太妍19日現身機場時多了鼻環。（圖／翻攝自推特／ineffablemoment）

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