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19歲鮮肉男神最胖113kg！　「整個人是圓的」舊照曝光…網：果然胖子都潛力股

記者張筱涵／綜合報導

大陸新一代鮮肉男神陳飛宇年僅19歲，是名導陳凱歌、演員陳紅的二兒子，雖然演藝圈經歷不長但已經是大家的話題人物之一，日前登上節目《嚮往的生活3》透露曾經胖到大陸算法225斤（台灣算法約113公斤），照片曝光後讓網友都看傻了。

▲陳飛宇是陳凱歌和陳紅的二兒子。（圖／翻攝自微博／陳飛宇）

▲陳飛宇是陳凱歌和陳紅的二兒子。（圖／翻攝自微博／陳飛宇）

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在《嚮往的生活3》最近一期中，任賢齊談到曾為了拍戲從74公斤吃胖到100公斤，短短一個月內又再瘦17公斤再拍80幾公斤角色的戲，回想起當時忍不住感嘆：「真的是拿命再拼的。」但對他來說這一切都是值得「努力吧，留下一些經典」。

▲任賢齊曾為了拍戲胖到100公斤。（圖／翻攝自微博／影視劇透社）

▲任賢齊曾為了拍戲胖到100公斤。（圖／翻攝自微博／影視劇透社）

陳飛宇聽見任賢齊曾胖到100公斤後也忍不住分享：「我最胖的時候113公斤。」果然一拿舊照對比整個臉從原本的圓潤到現在是V型瓜子臉，和當時笑起來眼睛就變成一條線對比，現在可說是五官精緻又擁有放電的大眼睛。

▲任賢齊曾為了拍戲胖到100公斤。（圖／翻攝自微博／影視劇透社）

▲陳飛宇曾胖到113公斤。（圖／翻攝自微博／影視劇透社）

「陳飛宇最胖的時候225斤」也在22日上午登上微博熱搜，每個人都提到了從小胖子變男神的經典例子「彭于晏」，同樣讚嘆果然每個胖子都是潛力股外，也有部分的人說「為什麼我覺得113公斤的時候更帥」、「是我看過最清秀的胖子了」。

▲任賢齊曾為了拍戲胖到100公斤。（圖／翻攝自微博／影視劇透社）

▲網友反應。（圖／翻攝自微博／影視劇透社）

▲「陳飛宇最胖的時候225斤」登微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

▲「陳飛宇最胖的時候225斤」登微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

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陳飛宇, 任賢齊, 嚮往的生活3

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