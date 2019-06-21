夏于喬：我就是最賤那個！不鳥吳可熙「道早安」片場耍大牌

記者林映妤／台北報導

趙德胤執導《灼人秘密》21日正式預告大首播，他帶領片中3位女主角吳可熙、夏于喬、宋芸樺出席記者會，預告驚悚元素震懾現場觀眾。3女在拍片過程被折磨得不成人形，吳可熙數度精神崩潰，夏于喬直呼「我是裡面最賤的人」，宋芸樺則封閉壓抑，不與人群接觸。

▲《灼人秘密》正式海報。（圖／岸上影像提供）

請繼續往下閱讀...

夏于喬坦言：「我就是一個賤人，我就是全片最賤、最暗黑、最負面的角色。」片中她處處針對吳可熙，是可怕的競爭對手，現場也開玩笑說：「她（吳可熙）的背都被我捏到瘀青了。」吳可熙則爆料自己在片場和夏于喬道早安，「她都不理我！」2人都相當入戲。

▲《灼人秘密》夏于喬開玩笑：我就是最賤的那個。（圖／記者屠惠剛攝）

吳可熙另外自爆其實和喬喬緣分不淺，喬喬16、17歲剛出道時，曾在某百貨公司出席活動，當年還是高中生的吳可熙經過，眼見對方穿著公主造型的白紗，「我從她後面、脖子、肩頸一直看，就覺得這女生也太漂亮，好希望有天可以一起合作。」沒想到多年後夢想實現，聽的一旁夏于喬直呼：「這我今天第一次聽到，也太變態！」

▲《灼人秘密》吳可熙、夏于喬、宋芸樺。（圖／記者屠惠剛攝）

片中吳可熙有水戲，但她其實相當怕水，開拍前上了一個月的自由潛水課程，心虛表示教練應該沒教過這麼難教的學生，「我們最深要潛到5米，但我無法耳內平衡，連3米都下不到，是後來教練把我騙到5米才成功，當下我耳朵超痛，拍攝時感覺很接近死亡。」

她哭戲拍到精神崩潰，有場和宋芸樺的爭執，2人拍了2、30次一直到凌晨2、3點，「我哭不出來，直接消失40分鐘，當下覺得壓力超大可是我想做好，大家都在等我，回來後一次就ok了。」

▲《灼人秘密》吳可熙壓力大到崩潰。（圖／記者屠惠剛攝）

宋芸樺擺脫校園小清新，飾演小學英文老師，性格大變相當壓抑，一回家爸媽擔心到要她不要拍戲了，「你走不出來怎麼辦！」最後她索性在外租房子獨居，「我每天關在5坪房間裡，一個人去711買飯微波就回家了。」更透露今天看到預告，都有種負能量襲來。

▲《灼人秘密》宋芸樺壓抑封閉性格大變。（圖／記者屠惠剛攝）

《灼人秘密》在坎城獲得美國大導昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）賞識，多次和趙導談論電影，「他覺得《灼人》有60年代羅曼波蘭斯基的感覺，但敘事上又像大衛林區，只是更類型、更商業。」趙德胤透露，電影連帶使不常報導電影的某幾家外媒都引發討論，更有某媒體的兩大影評人為此激烈爭論，但他樂見如此效應，若能激發更多人討論才有趣。

《灼人秘密》7月19日上映。

▲《灼人秘密》趙德胤（左起）、夏于喬、吳可熙、宋芸樺。（圖／記者屠惠剛攝）