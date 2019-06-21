39歲羅美玲懷二胎不停工...想吃又想睡　Terry兩招寵妻

記者蔡琛儀／台北報導

39歲的羅美玲和老公江振愷（Terry）結婚近四年，育有3歲多的可愛兒子小吉羊，今年又將迎接第二胎，目前已懷孕3.5個月的她，這胎除了肚子明顯比第一胎還大，也更容易累、嗜睡，但羅美玲的工作目前都還是照常進行。

▲羅美玲昨挺著3.5個月身孕出席《搭錯車》彩排。（圖／記者謝盛帆攝）

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幸好Terry相當貼心，由於最近天氣炎熱，有時還會下大雨，只要一有空Terry就會親自接送老婆，「他忙的話就拿錢給我叫我坐計程車別自己亂亂跑。」而她現在也變得很容易餓，但吃一點東西又馬上覺得飽，Terry直接在冰箱裡買好許多蔬菜水果、優格，方便讓羅美玲自行覓食。

羅美玲懷小吉羊時的狀況超好，幾乎沒有不適症狀，但這次懷孕初期除了一直莫名想睡覺，還有幾次感覺噁心不適，「有一天拍完戲來不及吃飯，那天早上只買杯咖啡，後來回到家一陣噁心把早上的咖啡、水全吐光，那時是還沒發現懷孕的時候。」還有一次她們一家買了烤雞回家吃，「平常愛吃烤雞的我那天聞到就很想離開它，老公只覺得妳今天怪怪的，現在想起來應該跟懷孕初期有關。」

▲羅美玲和Terry、兒子小吉羊即將迎接四口生活 。（圖／羅美玲提供）

羅美玲懷孕前已跟相信音樂簽約演出9月的《搭錯車》加演音樂劇，屆時已懷孕7個多月，所幸對方得知後僅恭喜她，還熱心詢問是否需要什麼幫忙。羅美玲預產期約在12月10日，她期望寶寶能在12月9日，也就是她生日當天生產，仍要以自然產方式，目前寶寶性別還不知道，要等到胎兒滿4個月後才能做羊膜穿刺確認。