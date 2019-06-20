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《蜘蛛人：離家日》首波評價爆高！外媒狂讚「後半段」：有史以來最震撼片尾

記者林映妤／綜合報導

湯姆霍蘭德（Tom Holland）、傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）主演《蜘蛛人：離家日》承接《復仇者聯盟：終局之戰》，是漫威宇宙第三階段最後一部作品，面臨鋼鐵人死去，蜘蛛人接受神盾局長尼克福瑞指示，與「神秘法師」一起對抗多重宇宙來的「元素眾」。《蜘蛛人：離家日》首波評價出爐，大獲盛讚！

根據《Cinema Blend》報導，距離《蜘蛛人：離家日》上映還有2周時間，但已有一批記者、評論家與幸運觀眾搶先欣賞，雖然不能暴雷，不過大家給出一致好評！

▲▼《蜘蛛人：離家日》劇照。（圖／索尼提供）

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▲▼《蜘蛛人：離家日》首波評價讚爆。（圖／索尼提供）

▲▼《蜘蛛人：離家日》劇照。（圖／索尼提供）

《Cinema Blend》影評Sean O'Connell在推特表示：「好的，朋友們，《蜘蛛人：離家日》前半段非常有趣，劇情就隨著《蜘蛛人：返校日》演員們順利進行著，但後半段令人非常驚奇，是有史以來最棒的蜘蛛人動作戲，這絕對會是最令人『震驚』的蜘蛛人片尾！粉絲們一定會超激動！

《Comicbook.com》的Brandon Davis則大讚《蜘蛛人：離家日》給出超棒的一擊，湯姆霍蘭德和傑克葛倫霍是致命超狂組合，神秘法師是MCU最有趣的角色之一，絕對要留到電影跑完所有幕後名單之後，「我已經等不及再看一次、又一次！」

▲▼《蜘蛛人：離家日》預告解析。（圖／翻攝自《蜘蛛人：離家日》預告）

▲▼傑克葛倫霍飾演的神秘法師相當受到喜愛。（圖／翻攝自《蜘蛛人：離家日》預告）

▲▼《蜘蛛人：離家日》預告解析。（圖／翻攝自《蜘蛛人：離家日》預告）

《ReelBlend》Kevin McCarthy透露，《蜘蛛人：離家日》是他最喜歡的蜘蛛人電影，更說自從喬登皮爾（Jordan Peele）的《逃出絕命鎮》和《我們》之後，他很久沒對於要再看一次一部電影如此興奮。《io9》Germain Lussier認為《蜘蛛人：離家日》是一部做為承接《復仇者4》非常棒的作品，同樣對於神秘法師讚不絕口。

其他影評《Mashable》Angie Han、《Slashfilm》的Ben Pearson、《Yahoo》Kevin Polowy也都給出好評，甚至也有觀眾給出「它把山姆雷米的《蜘蛛人2》拉下神壇」、「片尾兩個畫面在我腦海裡久久縈繞不去」的評價，最重要的是大多數人都對《蜘蛛人：離家日》的後半段表示「非常驚喜」，瘋狂想要二刷、三刷！

《蜘蛛人：離家日》7月2日台灣上映。

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蜘蛛人, 蜘蛛人：離家日, 湯姆霍蘭德

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