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新歌《吾愛無愛》吐露心碎？白安「每一個人都會經歷」

記者許逸群／綜合報導

創作型歌手白安參加愛奇藝《我是唱作人》表現備受讚賞，每周的創作曲公演更是連連驚艷網友及現場觀眾和唱作人。她坦言參賽有壓力，每一期都會打開彈幕觀看網友評價，除了多半討論的都是她散發的獨特氣質和咬字，笑說更有看到網友留言「白安靠身材留到現在」，讓她邊看邊笑印象超深刻。

▲▼白安。（圖／愛奇藝提供）

▲白安每回演出總是廣受好評。（圖／愛奇藝提供）

首次出演綜藝節目的白安聊起參賽原因，表示喜歡節目對唱作人從詞曲到編曲絲毫不做干涉的規則，加上下半季的歌手皆是她喜歡的，覺得機會難得就決定參演。然而因為創作新歌和錄影時間非常緊湊，有時甚至只有3、4天就得完成編曲和舞台編排：「壓力真的很大。」

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白安會在收看節目播出時打開彈幕，對於特別腔調跟咬字，網友明顯分成兩派「好喜歡」與「好奇怪」，對此她輕鬆面對，坦言自己從2012年被講到現在已經一點感覺都沒有，覺得很多事情就是做好自己：「剩下就大家開心就好。」

▲▼白安。（圖／愛奇藝提供）

▲白安輕鬆面對網路各種聲音。（圖／愛奇藝提供）

節目播出至今，白安發表的每首創作曲皆收到好評，其中《吾愛無愛》這首歌更是深深打動了唱作人和觀眾。白安曾在節目中透露這是一首心碎的情歌，被追問是什麼樣的經歷寫下這首歌？她巧妙又直白地回答：「我相信每個人的心碎都大同小異！」

白安表示，大家在生命中總會認識一些人，體會離開與被離開，「這不是一個特別了不起的故事，而是每一個人都會經歷的事情。」她也透露自己藉由寫歌反思過去和重新找到自我。或許就是因為創作靈感都來自於生活，白安的歌更容易和擁有共同經歷的大家產生共鳴，觀眾也透過她的歌曲療癒自己。

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