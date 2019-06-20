關鍵開幹／延續生命法術 貝聿銘「羅浮宮」藏撒旦密碼？

新聞節目中心／綜合報導

華裔建築大師貝聿銘去世，享壽102歲，2003年小說《達文西密碼》以羅浮宮為背景爆紅，當時也掀起了「羅浮宮」陰謀論風波。「羅浮宮」建造時被指出是法國總統密特朗為延續自己生命的神秘法術，密特朗要求貝聿銘用666塊玻璃建造玻璃金字塔，“666”這個數字背後卻暗藏著撒旦密碼。6月21日下午1點的《關鍵開幹》，邀請歷史老師曹若梅、生物老師潘彥宏、資深媒體人黃敬平一起來探討。

華裔建築大師貝聿銘去世，他的代表作品是巴黎羅浮宮的玻璃金字塔；香港地標中銀大廈、蘇州美術館、日本美秀美術館、台中東海大學路思義教堂等，都是他的建築經典作品。其中，中銀大廈卻引爆香港風水大戰，貝聿銘在香港設計的中銀大廈，被很多香港人認為是不吉利的建築風水，他們說這座大廈如同一把三面刀刃的鋼刀，充滿殺氣，直接「力劈」全香港高樓大廈中風水第一的匯豐銀行。

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▲關鍵開幹節目錄影。（圖／節目中心攝）

南極洲一直都是十分神秘的，那裡沒有一年四季只有寒冷的冬天，從不適合人類居住。不過在2013年6月俄羅斯就一份秘密文件透露，在那裡發現了南極洲外星人基地，在南極大陸腹地，這是一個非常現代化的建築群，這是如今的現代文明所建造不出的!有專業報告預測警告說，如果這些UFO群突然從水底出現，從它們水下基地，或者說是基地破水而出的話，會引起破壞性的巨浪!

另外，平行時空真的存在嗎?泰國曼谷日前發生一起離奇的火車意外，一名穿著黃色襯衫的男子，突然出現在禁止進入的鐵軌區，結果被高速列車當場輾過，身首異處。泰國警方表示，這區是禁止進入的軌道區，一般人除非穿過航油公司，否則無法進入，附近監視器也沒有發現該男子蹤影，彷彿是憑空出現。死者究竟是如何進入平時杳無人煙的火車鐵軌區域，當地警方正著手調查死者身分。

而澳洲警方的街頭監視攝影機拍到一段畫面，顯示一顆隕石從天而降直衝澳洲南部，爆炸光亮照亮夜空，相當驚人。警方也在臉書上開玩笑表示，「以防萬一，」我們希望所有萊姆史東海岸（Limestone Coast）地區的居民，都要警戒這些想偷偷潛入地球的外星生命，並且小心靠近，繼續盯著天空吧」。《關鍵開幹》節目分別推出「關鍵熱搜」、「奇聞異事」、「歷史謎團」、「奇案追蹤」、「幹哥推推」五個小單元，所有獨家又勁爆的內容，更多節目內容請鎖定每週四、週五下午1點《關鍵開幹》，與主持人彭華幹（幹哥）作伙在雲端討論最熱門話題。

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