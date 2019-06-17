劉寶傑抱花束「人生第一次」獻給她！平秀琳超驚喜

記者林彥君／台北報導

平秀琳東森主持新節目《平論無雙》，今（17日）舉行記者會，該台《關鍵時刻》主持人劉寶傑出席獻花，這也是劉寶傑第一次參加記者會。劉寶傑平時低調，就連去年他的節目突破百萬訂閱，也委婉拒絕開記者會，劉寶傑笑說：「我人生都沒有辦過記者會！」

▲劉寶傑出席平秀琳新節目《平論無雙》記者會。（圖／記者李毓康攝）

平秀琳把劉寶傑當成學習對象，平秀琳在新節目將對時事點評，而劉寶傑的《關鍵時刻》深入挖掘不同面向，兩人的節目內容互補，「我認識寶傑哥的時候，他的跑線資歷很深，已是很知名的大牌記者。」

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▲劉寶傑現身站台（圖／記者李毓康攝）

平秀琳原在主持中天《新聞深喉嚨》，外傳她跳槽撈千萬，也將原團隊搬到東森，《新聞深喉嚨》後改由王又正主持，平秀琳強調和製作團隊志同道合，對團隊的職涯選擇則不多說，她在中天已待18年，跳槽原因僅是生涯規劃，薪水也是選擇之一，薪資數字則保密，「之前很滿意，在這也很滿意。」

▲平秀琳主持新節目。（圖／記者李毓康攝）

平秀琳的新節目播出時間將和王又正互打，平秀琳說：「又正就和我跟寶傑的關係一樣，寶傑入行時我是很菜的記者，我入行時，又正應該也是非常菜的記者，大家互相學習，在不同平台也會有競爭關係，正面良性的都非常樂見。」

▲平秀琳出席新節目《平論無雙》記者會。（圖／記者李毓康攝）