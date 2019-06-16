林俊傑暖喊：不希望任何人受傷　心疼粉絲「為我受委屈」

記者蔡琛儀／台北報導

林俊傑（JJ）的「聖所2.0」世界巡迴演唱會昨天（15日）抵達安徽合肥，雖事前發生經紀人疑拍掉接機粉絲手機的插曲，經紀人隨後除了道歉，也解釋是怕歌迷往前衝向藝人。歌友會仍用心替JJ準備了他喜歡的水果和安徽各式小點心迎接他，並送了兩幅「聖所星空海」的手繪畫及「天籟之聲」的書法，掛在休息室迎接團隊，JJ進門看見馬上雀躍的要與畫合照。

▲▼林俊傑昨晚在合肥開唱。（圖／JFJ Productions提供）

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JJ在演唱《裂縫中的陽光》時，感性談到，歌迷就是他的「裂縫中的陽光」，台下立刻有個男粉絲向JJ大喊：「你是我的童年！」JJ笑回：「謝謝你們的青春。」他表示自己身為完美主義者，不斷堅持的音樂路，對每一個作品都十分高要求，總是把一切看得很理想化，而在生活中難免有「意料之外」，他自己也會遇到挫折，感到心痛和難過，所以想要看見的是大家的笑臉，最不希望看到任何人在過程中受到傷害，「尤其是為了我受委屈，我會無比的心痛。」他也勉勵大家一起努力去接受和面對，都能夠不放棄繼續加油，讓粉絲都心疼不已。

JJ為了合肥站，更獻上鮮少公開演唱的《不死之身》，此事更是瞬間衝上微博熱搜榜；到了自彈自唱的環節，JJ隨手彈出為電影《少年的你》所創作的新歌《我們很好》，以鋼琴獨奏了一小段，隨後他 背上為聖所演唱會量身訂製的吉他，狂飆吉他帥氣搖滾演出。

▲▼粉絲選擇向日葵替JJ應援。（圖／JFJ Productions提供）

因距離上一次演唱會，已經相隔好一陣子沒有出現在合肥的JJ，此行他的國際歌友會安徽分會，特地將象徵陽光的向日葵作為演唱會現場的應援物，意指無論在生活何種層面，時常帶給大家「晴天」的太陽之子JJ，歌友會更打造了專屬安徽的可愛對話框及向日葵花朵應援紙卡，向JJ表達安徽對聖所演唱會的喜愛與感動。