Grace護3孩嘶吼：你到底對我們做了什麼！　痛心阿翔背叛：真的闖大禍了

記者潘慧中／綜合報導

阿翔（陳秉立）的老婆Grace首度正面回應，字字句句都是血淚，神隱社群網站的這幾天，她慢慢沉澱心情，回憶起這7年多婚姻的點點滴滴，她還是忍不住痛心嘶吼：「（你）這些年到底對我們做了什麼？」

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▲▼阿翔和Grace育有3個小孩。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）



Grace向來很尊重阿翔的交友空間，老公2018年底和謝忻傳出緋聞後，她甚至發文力挺，怎料老公還是讓她備感失望，「這回你真的闖大禍了…好讓人瀟灑的離開啊！」

▲Grace選擇原諒阿翔。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）



低調沒有正面發聲的這6天，Grace其實一直在回想阿翔這些年對她、對3個小孩所做的一切，「想從中理出些個什麼！」儘管看到老公激吻謝忻的照片很不堪，她內心仍浮現4個字，「很難過…是四個字的形容…竟是…（無微不至）……。」老公對這個家的付出無庸置疑。

▲Grace為了孩子決定再勇敢一次。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）



事實上，Grace曾在節目表示，因為阿翔希望保留家庭隱私，她毅然決然放下模特兒工作，「我覺得既然我們走入家庭了，彼此要互相。」她索性減少曝光機會。但她也坦言和老公交往前從沒想過另一半會是藝人，婚前甚至遭家人反彈，因此她始終小心翼翼呵護這段戀情，不少朋友都是到婚禮當天才知道老公的真實身份。