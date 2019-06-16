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蔡琴催生金曲獎！　熱淚回憶：當時寫了8頁信紙的建言

記者林彥君／台北報導

第30屆金曲獎頒獎典禮將於29日在台北小巨蛋舉行，今年金曲幕後團隊打造15支微紀錄片，找來專業拍攝團隊採訪70組幕前幕後音樂人，15支一分鐘左右的紀錄短片，將分別安排在典禮的每段節目前播放，讓音樂人的故事帶領觀眾揭開金曲30新篇章。

▲▼蔡琴2019【好新琴】演唱會記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲蔡琴當年催生金曲獎。（圖／資料照／記者季相儒攝）

這項拍攝計畫獲得70組音樂人的共襄盛舉，其中包括張惠妹、莫文蔚、S.H.E、五月天、李榮浩、徐佳瑩等音樂人參與拍攝計畫。一生鍾情音樂、熱愛音樂的蔡琴，曾在1982年提議設立金曲獎，當時的她羨慕世界各地都有專屬的音樂獎項，為此寫了8頁信紙的建言，才成就了現在的金曲獎，身為金曲獎「催生者」，蔡琴在訪問中回想此事不禁真情流露熱淚盈眶、令人動容。

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▲▼周華健。（圖／台視提供）

▲周華健拍影片。（圖／台視提供）

「國民歌王」周華健是90年代具影響力的歌手之一，曾在第一屆金曲獎入圍「最佳男演唱人獎」，並且在第四屆獲得「最佳男演唱人獎」殊榮，許久未露面的他特地支持金曲30的短片拍攝，對參與當時金曲獎的設立與初辦時期，更與有榮焉表示自己是金曲獎的「見證者」。

今年第30屆金曲獎頒獎典禮將於29日舉行，承辦單位台視當天下午4點50分開始live轉播星光大道及晚間7點登場的頒獎典禮。

▲▼ 徐佳瑩。（圖／台視提供）

▲徐佳瑩拍攝金曲影片。（圖／台視提供）

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