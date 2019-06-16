布萊德利庫柏分手超模女友真正原因曝光：其實跟卡卡處得來但...

記者吳孟庭／綜合報導

好萊塢男星布萊德利庫柏（Bradley Cooper）與女神卡卡（Lady Gaga）合作電影《一個巨星的誕生》（A Star is Born）後緋聞不斷，連男方交往4年、為他生了一女的俄羅斯超模伊莉娜沙伊克（Irina Shayk）都傳出情變，而分手內幕也曝光，其實是因為這部電影導致他們的生活變了。

▲庫柏與沙伊克這對神仙眷侶4年感情正式宣告結束。（圖／CFP／達志影像／美聯社）

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上周外媒紛紛報導庫柏與沙伊克分手消息，甚至女方已經搬出男方愛巢，被拍到她提著黑色行李箱離開的畫面，分手傳言甚囂塵上，而卡卡更是被指為小三，介入人家的感情。

不過英國《太陽報》報導，其實沙伊克根本不認為是小三問題，女方朋友也透露，「她不是那種愛吃醋的類型，也認為卡卡跟她是處得來的人，她到現在仍認為根本沒有（被介入）這件事情。」而分手另有原因，「男方太愛工作，女方的重心卻在家庭。」

▲沙伊克被外媒拍到提著行李箱搬出庫柏家中。（圖／達志影像）

33歲的伊莉娜沙伊克曾表達自己對喜愛的人，以及私生活的重視，「我會花時間陪伴我愛的人，包含家人、朋友，我同意工作是很重要的，但我認為必須要和生活有所平衡、去享受人生。」

2015年她與布萊德利庫柏交往，好幾個月都是低調約會，就是不希望私生活成為大眾注目的焦點，「即使女方到全世界進行模特兒活動，男方長時間要拍攝，他們當時都會抽時間陪伴彼此。」即使兩人關係公開，沙伊克也常說，「我希望我的私生活能夠安靜，這才叫『個人生活（personal life）』。」

不過自從庫柏投入《一個巨星的誕生》，雙方的生活步調變得不一致了，親友爆料：「沙伊克重心在家裡，但庫柏永遠在工作，其實這兩年對他們來說非常辛苦，即使他們很努力去維持、花了很多時間去對話，但庫柏的工作不允許他經常在家。」

▲女神卡卡、布萊德利庫柏演出《一個巨星的誕生》後傳出曖昧。（圖／CFP）

再加上電影上映後傳出庫柏與卡卡搞曖昧，報導指出，沙伊克雖然不認為他們倆有染，但龐大的矚目已經讓她私生活無所遁形，讓已經出現危機的男女關係再度備受壓力：「最主要的（分手）原因是她期望自己的感情是低調而私密的，但因為電影的關係而再也無法這麼做了。」

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