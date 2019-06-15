范丞丞站上體重機　一看結果…瞬間崩潰「火大秒脫ＯＯＯ」

記者傅家妤／綜合報導

大陸男星范丞丞是女星范冰冰的親弟弟，2018年參加選秀節目《偶像練習生》出道，現為男團「Nine Percent」和「樂華七子」的成員，擁有高人氣的他近來上節目，必須站上體重機公開體重，沒想到他量完後，數字與自己所說的65公斤有差距，瞬間崩潰。

▲范丞丞看到自己的體重崩潰。（圖／翻攝自微博／范丞丞、秒拍／《青春環遊記》）

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范丞丞在陸綜《青春環遊記》被迫公開體重，他在站上體重機前曾向身旁的魏大勳透露，自己的體重是130斤（約65公斤），沒想到下秒一站上去，他的體重卻是71.2公斤，是所有人當中最重的幾個，這讓他非常崩潰，被魏大勳質問時也說不出個所以然來，神情非常尷尬。

▲范丞丞要求拆掉麥克風重量一遍，最後只差了0.1公斤。（圖／翻攝自秒拍／《青春環遊記》）

似乎是無法相信自己的體重，范丞丞不顧眾人的勸阻，執意要重新再量，這次他堅持把身上的麥克風拆掉：「一定是因為這個麥，我前兩天量沒這麼重！」沒想到最後結果是「71.1公斤」只比之前輕了0.1，讓人笑翻。場上的嘉賓陸續站上體重機，女星林允以及吳謹言分別是49.5公斤及45.8公斤，男星宋銘睿是61.2公斤，王凱是66.3公斤，白宇等人都沒有超過70公斤，范丞丞再度崩潰直呼：「胡先煦怎麼不來了這一期！」

逗趣畫面也在網路上掀起熱議，不少粉絲紛紛安慰：「范丞丞身高185CM，這樣真的不算重了」、「185公分的帥哥70公斤正常啊」。

▲嘉賓陸續量了自己的體重，鮮少有超過70公斤。（圖／翻攝自秒拍／《青春環遊記》）

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