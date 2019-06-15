ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

范丞丞站上體重機　一看結果…瞬間崩潰「火大秒脫ＯＯＯ」

記者傅家妤／綜合報導

大陸男星范丞丞是女星范冰冰的親弟弟，2018年參加選秀節目《偶像練習生》出道，現為男團「Nine Percent」和「樂華七子」的成員，擁有高人氣的他近來上節目，必須站上體重機公開體重，沒想到他量完後，數字與自己所說的65公斤有差距，瞬間崩潰。

▲▼范丞丞。（圖／翻攝自微博／范丞丞、秒拍／《青春環遊記》）

▲范丞丞看到自己的體重崩潰。（圖／翻攝自微博／范丞丞、秒拍／《青春環遊記》）

請繼續往下閱讀...

范丞丞在陸綜《青春環遊記》被迫公開體重，他在站上體重機前曾向身旁的魏大勳透露，自己的體重是130斤（約65公斤），沒想到下秒一站上去，他的體重卻是71.2公斤，是所有人當中最重的幾個，這讓他非常崩潰，被魏大勳質問時也說不出個所以然來，神情非常尷尬。

▲▼范丞丞。（圖／翻攝自秒拍／《青春環遊記》）

▲▼范丞丞。（圖／翻攝自秒拍／《青春環遊記》）

▲范丞丞要求拆掉麥克風重量一遍，最後只差了0.1公斤。（圖／翻攝自秒拍／《青春環遊記》）

似乎是無法相信自己的體重，范丞丞不顧眾人的勸阻，執意要重新再量，這次他堅持把身上的麥克風拆掉：「一定是因為這個麥，我前兩天量沒這麼重！」沒想到最後結果是「71.1公斤」只比之前輕了0.1，讓人笑翻。場上的嘉賓陸續站上體重機，女星林允以及吳謹言分別是49.5公斤及45.8公斤，男星宋銘睿是61.2公斤，王凱是66.3公斤，白宇等人都沒有超過70公斤，范丞丞再度崩潰直呼：「胡先煦怎麼不來了這一期！」

逗趣畫面也在網路上掀起熱議，不少粉絲紛紛安慰：「范丞丞身高185CM，這樣真的不算重了」、「185公分的帥哥70公斤正常啊」。

▲▼范丞丞。（圖／翻攝自秒拍／《青春環遊記》）

▲▼范丞丞。（圖／翻攝自秒拍／《青春環遊記》）

▲嘉賓陸續量了自己的體重，鮮少有超過70公斤。（圖／翻攝自秒拍／《青春環遊記》）

►觀看范丞丞量體重崩潰請點這裡

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

推薦閱讀

賈靜雯離婚9年…首同框前夫！　梧桐妹畢業「一家三口」合照曝光

賈靜雯離婚9年…首同框前夫！　梧桐妹畢業「一家三口」合照曝光

E Cup女星「胸前大開U」走紅毯畫面超兇！　下秒直接摔跪在地

E Cup女星「胸前大開U」走紅毯畫面超兇！　下秒直接摔跪在地

泰勒絲、凱蒂佩芮大和解！　「一盤餅乾」結束6年恩怨

泰勒絲、凱蒂佩芮大和解！　「一盤餅乾」結束6年恩怨

《復仇者4》鋼鐵人湖邊小屋出租　1晚價格曝光…網驚呆！

《復仇者4》鋼鐵人湖邊小屋出租　1晚價格曝光…網驚呆！

影／22歲網紅「娶了好友的媽媽」！　新婚一個月下場GG

影／22歲網紅「娶了好友的媽媽」！　新婚一個月下場GG

男星認「與女粉絲上床」遭轟渣男　神隱6個月後現況曝光！

男星認「與女粉絲上床」遭轟渣男　神隱6個月後現況曝光！

驚奇女士加入漫威宇宙！　史上第一位「穆斯林女英雄」

驚奇女士加入漫威宇宙！　史上第一位「穆斯林女英雄」

楊冪、劉愷威合體幫慶生「小糯米哭了」　公公親曝生日趴細節

楊冪、劉愷威合體幫慶生「小糯米哭了」　公公親曝生日趴細節

「叫你爸不要護翔忻」　小禎衰躺槍：我沒興趣…高EQ回應被讚爆！

「叫你爸不要護翔忻」　小禎衰躺槍：我沒興趣…高EQ回應被讚爆！

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

楊冪「同框小7歲雪莉」被打趴！網一看傻了：臉崩成這樣

楊冪「同框小7歲雪莉」被打趴！網一看傻了：臉崩成這樣

Lisa中空裝機場被拍「真實身材現形」　網全看傻：OMG！

Lisa中空裝機場被拍「真實身材現形」　網全看傻：OMG！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

楊冪「同框小7歲雪莉」被打趴！網一看傻了：臉崩成這樣

Lisa中空裝機場被拍「真實身材現形」　網全看傻：OMG！

純情妹看電影睡著「被隔壁183帥哥十指緊扣」！　散場後「偶像劇神發展」甜炸

阿翔老婆反擊！　「蛇腰美背全露」激美現身：正宮完勝…一看照片卻心疼哭了

何超盈8個月孕肚「脹成巨型氣球」原因揭曉！　揭胎兒現況：我真的好累

浩子「偷吃要擦嘴」！　3年前預言阿翔會離婚：每次都被老婆抓到

最醜女團Cindy變瘦！　圓臉消失…網崩潰：我還有什麼理由胖

《炮仔聲》短髮女背影掀暴動！　　陳冠霖炸劇透：厲害的新角色

Grace溫柔喊話「最重要的人」整晚沒睡　反被阿翔大吼：到底在幹嘛！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

范丞丞

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. YOSHIKI台北聚餐照引網怒「愛了20年，很遺憾」　風波燒1天發文道歉！
  2. 范丞丞站上體重機　一看結果…瞬間崩潰「火大秒脫ＯＯＯ」
  3. 雷／《阿斯達》張東健殘殺爸！身世彩蛋曝光「竟與宋仲基有關」
  4. 羅大佑粵語高唱《皇后大道東》　談香港：有些事不能這麼急
  5. 許志安出軌後「向好友道歉」　蘇永康還原過程：鄭秀文先回我
  6. 何超盈8個月孕肚「脹成巨型氣球」原因揭曉！　揭胎兒現況：我真的好累
  7. 《炮仔聲》短髮女背影掀暴動！　　陳冠霖炸劇透：厲害的新角色
  8. MAMAMOO台北親自舉板子謝粉！下一秒換粉絲翻面排字...4人「WOW」
  9. 《X戰警：黑鳳凰》恐虧31億！　導演洩「背後原因」：責任在我
  10. 腥夫瘋狂偷吃　天心勸正宮離婚：外遇只會越來越頻繁！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366