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男團泰坦突西門熱跳！　路人嗨圍觀...比利認約會處女地

記者盧薇淩／台北報導

捷運盃街舞大賽邁入第15年，周六邀請人氣唱跳男團泰坦造勢，在西門町進行街舞快閃，吸引不少民眾圍觀，團長比利表示西門町是他的約會處女地，滿是浪漫回憶，原本大學前根本沒去過西門町，直到大學暑假才被喜歡的女生約在西門看電影。

▲▼泰坦現身西門町 。（圖／新視紀整合行銷）

▲泰坦現身西門町。（圖／新視紀整合行銷）

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西門町對於泰坦有深刻回憶。比利表示，小時候家裡管很嚴，每天都要晚自習，大學前根本沒去過西門町，直到大學暑假才被喜歡的女生約在西門看電影，算是他的約會處女地。正義則是在高中時期，因為舉辦四校聯合舞展，經費不足只好一群人到西門跳舞募資，重回西門町滿是青春回憶。

泰坦常搭捷運代步，卻很少變裝，偶爾就是戴帽子與口罩。比利說有次在捷運上被粉絲認出來，由於前一天錄音錄到很晚狀況很累，粉絲貼心跟他說：「你氣色不太好，就不要求你合照了！但你要多休息喔。」正義在捷運上看見乘客正在用手機看泰坦MV，原本想過去打招呼，無奈剛好到站需下車；漢之曾被粉絲從捷運上一路跟蹤，出站後他故意走到人多的地方，然後找機會溜走。

▲▼泰坦現身西門町 。（圖／新視紀整合行銷）

▲泰坦比利透露西門町是約會處女地 。（圖／新視紀整合行銷）

出道2年多的泰坦表示，團員間雖有爭吵，但從未想過解散，回想吵最兇的一次，是在宣傳期的一次表演，因為時間有限，凌晨排完隔天就要演出，求好心切與心急造成爭執不斷，現在相處久了就很清楚彼此的眉角。

泰坦笑稱培養默契的最佳方式就是靠打遊戲，因為遊戲容易見本性，尤其緊張刺激的時刻，本性就會跑出來，平常不講的字眼也會脫口而出。他們常開玩笑：「台灣男團好像所剩無幾，男團香火不能亡，要一起加油。」

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