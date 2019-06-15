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四葉草談假面閨蜜：我沒朋友！　穩交子閎羞認「嚮往家庭」

記者盧薇淩／台北報導

「大馬女神」四葉草15日擔任知名旅遊年度品牌大使，她和子閎戀情穩定，被問是否和男友計畫出國？她笑說兩人各自忙碌，自己今年也要推出新專輯；近期演藝圈阿翔及謝忻出軌事件，她提到沒遇過假面閨蜜，但每個人都有自己的選擇，更笑說：「我沒有..什麼朋友。」

▲▼四葉草出席旅遊活動 。（圖／哈旅行）

▲四葉草出席旅遊活動。（圖／哈旅行）

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四葉草笑稱沒遇過被閨蜜出賣，但每個人有不同選擇，自己並非當事人，更說自己「沒什麼朋友」，可愛反應令現場大笑。她和子閎各自工作忙碌，還沒計畫一起出國，規劃旅行也不容易，但嚮往在馬爾地夫或看極光時，浪漫被求婚？她笑說：「看人啦！對的人做的都是對的事。」

今年才22歲的她，認為距離結婚還有一段時間，所以並不心急，想要至少在事業上有成績後再考慮，「工作成績還差很遠，剛開始進這行不敢想，只想說不要後悔。」有設定結婚時間？她說：「應該也不會太晚，我是嚮往有家庭的人。」不過她和子閎尚未走到結婚那步，兩個人都還有工作、夢想。

▲▼四葉草出席旅遊活動 。（圖／哈旅行）

▲四葉草目前對結婚仍不急。（圖／哈旅行）

說到旅遊，四葉草提到喜歡去海島國家，「喜歡沒有穿鞋子亂跑的感覺。」最常跟家人去旅行，至於在旅遊途中有沒有遇過什麼地雷？她笑說：「我比較有參與感，我會受不了什麼都讓人去處理，會心累。」這一次剛好擔任品牌大使，拿到了馬爾地夫機票，但不是跟男友前往度假，而是與親愛的工作人員旅遊。

▲▼四葉草出席旅遊活動 。（圖／哈旅行）

▲▼四葉草和子閎戀情穩定。（圖／哈旅行）

▲▼四葉草出席旅遊活動 。（圖／哈旅行）

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