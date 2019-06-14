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余祥銓禮物盒裡放蛇！　余天一開箱「嚇到跌下椅子」秒爆粗口：神經病啊

記者韓景樺／綜合報導

由綜藝天王吳宗憲、Lulu與陳漢典所主持的《綜藝大熱門》，近日推出「史上最大膽企劃」，要藝人們嚇嚇身邊的綜藝圈大哥，看看這些大哥們會有什麼反應。而藝人余祥銓選擇的對象，就是自家老爸、藝能界大哥余天，知道余天怕蛇的他設計了一連串惡作劇，一度把老爸嚇到摔下椅子。

▲▼余天被兒子余祥銓嚇到不小心爆粗口。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

▲余天被兒子余祥銓嚇到不小心爆粗口。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

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為了達成目的，余祥銓首先在余天回家必經的樓梯邊放鞭炮，余天搭著升降梯一路往上，鞭炮炸完的煙霧也跟著一路瀰漫，讓他莫名其妙直問「在幹嘛」，而余祥銓見狀也跳出來：「爸！Surprise！」讓余天瞬間黑臉大罵神經病。

▲▼余祥銓上節目惡整老爸。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

▲▼余祥銓上節目惡整老爸。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

▲▼余祥銓上節目惡整老爸。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

▲余祥銓上節目惡整老爸。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

余祥銓一路手持GoPro攬著老爸進門，還不忘問他有被鞭炮嚇到嗎，余天先是瞪了他一眼，隨即沒好氣地說：「當然嚇一跳啊！」他邊走邊說想拍點家庭影片放上網，接著帶著老爸坐到桌邊，準備展開第2輪的整人計畫。

余祥銓假藉二姐余苑綺雙喜臨門的藉口，要老爸打開桌上藏有小白蛇的禮物盒，沒想到余天打開禮物盒之前先來了一記回馬槍，吐槽不想要余苑綺生兒子，「不然生個像你（指余祥銓）一樣」，讓余祥銓聽不下去，直接cue他開禮物箱。

▲▼余祥銓上節目惡整老爸。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

▲余天吐槽不想女兒生個像余祥銓的兒子。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

沒想到余天才微微掀開盒子就嚇到從椅子上跌出去，整個人驚魂未定地趴在地上，但很快又爬起身來，不小心爆粗口還打了余祥銓的背，氣得直罵：「死小孩！神經病啊！從哪裡弄來！」邊罵邊揉屁股的憤怒模樣，讓余祥銓笑到歪腰。

▲▼余祥銓上節目惡整老爸。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

▲▼余祥銓上節目惡整老爸。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

▲余天看到蛇嚇到摔倒在地，隨即起身打余祥銓。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

事後余祥銓說出所做的一切惡作劇是因為在《綜藝大熱門》外景時，余天先問是不是吳宗憲主持的節目，緊接著對著鏡頭飆罵：「吳宗憲在幹嘛！叫我兒子來嚇我。」還嗆到我家裡來，「我來嚇你一下」，就當棚內的吳宗憲嚇到大喊母湯，余天又恢復高EQ笑容，笑說「來陪我打牌」，一瞬間又把氣氛給轉回歡樂綜藝感。

▲▼余祥銓上節目惡整老爸。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

▲▼余祥銓上節目惡整老爸。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

▲▼余祥銓上節目惡整老爸。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

▲余天上一秒還嗆吳宗憲在幹嘛，下一秒就恢復笑容邀來家裡打牌。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

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