大膽要羅大佑拿下墨鏡！　「不知天高地厚」下秒現親民舉動

記者盧薇淩／台北報導

羅大佑睽違1年半再度攻蛋，「當年離家的年輕人2.0—青春無悔追夢版」舉辦台北搖滾場，專屬歌曲《亞細亞的孤兒》集合當年原曲合唱「松江合唱團」36年後重聚，他感性分享：「這首歌曲在36年後重聚再次合唱，大家已經是兒孫滿堂，這個就像我這次演唱會主題「當年離家的年輕人—青春無悔追夢」2.0版想要表達的，生命是不斷的成長，每個生命發揮到極致，都會深具意義。」

▲羅大佑將在台北小巨蛋開唱 。（圖／種子音樂）

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在彩排時，「松江兒童合唱團」團員分享當年太過興奮，進錄音室配唱時竟要巨星羅大佑摘下墨鏡。當時他們才小學四年級，沒想到能親眼見到當紅巨星羅大佑，當晚在錄音室，看到他仍以墨鏡示人，於是大膽鼓吹他拿下墨鏡，「於是不知天高地厚的我們，竟大膽鼓吹羅大佑叔叔把墨鏡摘下來，後來才知道這是很沒禮貌的挑戰，因為當時沒有人看過他沒戴墨鏡的模樣。」幾秒之後，羅大佑終於輕輕地拿下眼鏡，3秒鐘後又迅速再戴回酷炫的墨鏡，展現巨星親民。

▲羅大佑和松江兒童合唱團合唱 。（圖／種子音樂）

剛結束北京搖滾旗艦場三萬人次的演唱會，羅大佑分享如何讓自己維持體力的私房秘訣，他說：「之前有計劃地推出一年在每個月一場在legacy演出，透過音樂跟更多年輕世代的音樂人交流，也讓體力練得更好，並透過規律的跑步、運動、游泳，兩三個鐘頭的演唱會表演，對我來說應該問題都不大。」

出道37年，他期許自己在音樂圈走的更長遠，現場表演絕對是個考驗，已經把在舞台演出當作是一種生活的節奏，就像是呼吸一樣，舞台就是自己工作的地方，充沛的體力會讓自己更有效率。」