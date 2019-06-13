星座專家才預言「謝忻有大變革」　 前幾天提醒完就出事！

記者林彥君／台北報導

星星教授安格斯曾到《食尚玩家》錄過年節目，當時有算在場主持人的運勢，其中看到阿翔的星盤，發現阿翔的桃花運跟婚姻同時開啟，有提醒阿翔注意。安格斯今（13日）上中天《麻辣天后傳》，表示：「阿翔是比較隨性的人，若有火花，也要看對方是不是主動、積極，在長時間工作相處，可能會有意外發生。」

▲謝忻和阿翔爆婚外情。（圖／取自謝忻臉書／時代創藝提供）

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安格斯說，當時僅有提醒雙魚座的阿翔，「即便是婚後，會有像鞭炮般一閃即逝的火花，接連發生。」他日前也幫謝忻看了星盤，表示射手座的謝忻會有一個大變革，「前幾天遇到她，還有提醒在工作上，一定要力保形象，因為射手座在變形。」

安格斯表示，「看到射手座的林志玲愛情運開了，今年木星在射手，木星是Lucky Star，是顆會爆發的星，木星又是射手守護星，從星盤上看，守護星會有驚天動地的大變革，射手座的工作運也是如此，工作和感情息息相關。林志玲嫁了，不但嫁了也沒料到她的方向，同樣道理看謝忻也出了一個大變革。

▲星座專家安格斯。（圖／記者林彥君攝）

謝忻和阿翔激吻照曝光，安格斯透露非常震驚，在算星盤時完全沒有想到一年前阿翔和謝忻在車內密會48分鐘的連結。安格斯分析，「可能沒有意會到『感情會滋長』，會相信有塊純粹的友誼，但加上感覺後，就會很難控制，特別是對火象星座的射手，在情緒上，雙魚會在內心百感交集不易釋放，外在冷靜，射手情緒就很明顯。」

▲阿翔昨在錄影前對事件道歉。（圖／記者呂佳賢攝）