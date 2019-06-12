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曾昱嘉瘦身成功0桃花　原來早有穩交女友...秘戀2年2個月

記者蔡琛儀／台北報導

30歲的曾昱嘉因歌唱比賽節目《超級偶像》第四屆奪冠而打開知名度，近日加盟福茂唱片，成為吳汶芳、王笠人的師弟，還推出睽違已久的新單曲《退讓》，他瘦身成功甩了30公斤，被問起是否因此多了不少桃花，才害羞透露早已有了交往2年2個月的女友，但他剛加盟福茂唱片，希望在事業有了成就後再考慮近日人生新階段。

▲▼曾昱嘉。（圖／福茂提供）

▲曾昱嘉害羞透露早已有穩定交往的女友。（圖／福茂提供）

兩人是在朋友聚會上認識，曾昱嘉直誇女友很貼心，在他經濟不穩定的時候仍給予支持，從沒有要他放棄歌唱路。他笑說剛交往時他體重70幾公斤，沒想到有次去朋友家量體重，才發現幸福肥到80幾公斤，當場讓他決定家裡要買體重計隨時警惕自己。

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談及剛發完第一張專輯，他將比賽獎金全交給媽媽，靠著商演或校園演出，月收可達到十幾二十萬元，但他沒有理財觀念，毫不手軟請客吃飯、唱歌、買衣服，導致那段時間幾乎沒有存款，後來演變成一年只有一兩場零星演出，繳稅時都還會退稅，退伍後整整半年完全沒有收入，有時還會跟媽媽周轉生活費，他回憶當時不少民眾慢慢認不出他，或和藝人朋友出門也都只負責當拍照的人，與當紅時期明顯不同。

但他在當兵時期認識不少玩音樂的同袍，讓他重新開始學習音樂，更將之前的獎金全拿出來做歌曲，因此曾昱嘉相當感謝媽媽和朋友的幫忙，讓他現在還能繼續做自己喜歡的事情。

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